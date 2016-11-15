Российский поэт высмеял Жириновского за оды Трампу: Теперь и сын юриста почуял с ним родство

Известный российский поэт и публицист Дмитрий Быков посвятил стихотворение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который неоднократно высказывался в поддержку республиканца Дональда Трампа.

Новое произведение Быкова было опубликовано на сайте Собеседник.

Публицист подчеркнул, что одиозный политик понемногу сходит с ума и выглядит очень слабо на фоне скандального Трампа.

Ниже наводим полный текст стихотворения.

Владимир Жириновский! Ты удивил меня

Заявой жениховской, что Трамп тебе родня.

Он водрузился флагом в российские умы,

Уже его варягом провозгласили мы, —

Теперь тебе он родич на новом вираже...

С ума ты, что ли, сходишь? Или сошел уже?

С чего, родная пампа*, так возбудилась ты

При виде Дона Трампа – вождя своей мечты?

Как много стало звону про "Новую" с "Дождем",

Про пятую колонну — мол, всех теперь сожрем?

Как будто сзади шило. О славная зима!

Нам типа разрешила Америка сама.

Теперь нам перед нею не надо приседать —

Одних погоним в шею, других начнем съедать.

Теперь и сын юриста почуял с ним родство,

Решительно и быстро приняв за своего.

Я слышу дух измены на улицах Москвы.

Вы, что ли, суверенны? Не суверенны вы!

Вам несколько игрушек позволил Дядя Сэм —

И тотчас же с катушек вы съехали совсем.

Амбиции припрятав (гордиться не с руки),

Вы ничего без Штатов не можете, сынки!

Конечно, Жириновский на фоне Трампа слаб:

Он местный Трамп, московский, с поправкой на масштаб.

Ни башен в пышном стиле, ни личных казино...

Его не допустили. Ему запрещено.

Но что за дело, право, до этой суеты?

Какая сверхдержава — такие и шуты.

Напомним, новый шедевр Михаила Ефремова взорвал Интернет.