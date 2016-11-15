Российский поэт высмеял Жириновского за оды Трампу: Теперь и сын юриста почуял с ним родство

Публицист подчеркнул, что одиозный политик понемногу сходит с ума.
Известный российский поэт и публицист Дмитрий Быков посвятил стихотворение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который неоднократно высказывался в поддержку республиканца Дональда Трампа.
Новое произведение Быкова было опубликовано на сайте Собеседник.
Публицист подчеркнул, что одиозный политик понемногу сходит с ума и выглядит очень слабо на фоне скандального Трампа.
Ниже наводим полный текст стихотворения.
Владимир Жириновский! Ты удивил меня
Заявой жениховской, что Трамп тебе родня.
Он водрузился флагом в российские умы,
Уже его варягом провозгласили мы, —
Теперь тебе он родич на новом вираже...
С ума ты, что ли, сходишь? Или сошел уже?
С чего, родная пампа*, так возбудилась ты
При виде Дона Трампа – вождя своей мечты?
Как много стало звону про "Новую" с "Дождем",
Про пятую колонну — мол, всех теперь сожрем?
Как будто сзади шило. О славная зима!
Нам типа разрешила Америка сама.
Теперь нам перед нею не надо приседать —
Одних погоним в шею, других начнем съедать.
Теперь и сын юриста почуял с ним родство,
Решительно и быстро приняв за своего.
Я слышу дух измены на улицах Москвы.
Вы, что ли, суверенны? Не суверенны вы!
Вам несколько игрушек позволил Дядя Сэм —
И тотчас же с катушек вы съехали совсем.
Амбиции припрятав (гордиться не с руки),
Вы ничего без Штатов не можете, сынки!
Конечно, Жириновский на фоне Трампа слаб:
Он местный Трамп, московский, с поправкой на масштаб.
Ни башен в пышном стиле, ни личных казино...
Его не допустили. Ему запрещено.
Но что за дело, право, до этой суеты?
Какая сверхдержава — такие и шуты.