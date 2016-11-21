Стали известны результаты детского "Евровидения"

11-летняя грузинка Мариам Мамадашвили с песней Mzeo ("Солнце") победила на детском "Евровидении 2016".

Об этом сообщается на сайте конкурса.

Юная певица набрала 239 баллов.

Второе место занял дуэт из Армении Anahit&Mary (232 балла), а третье – представительница Италии Фьяма Бочча (209).

Украинка София Роль заняла 14-е место, она получила 30 баллов.

Всего в конкурсе приняли участие представители 17 стран, он состоялся в Мальте.

Напомним, в Киеве определился с первой фан-зоной "Евровидения-2017".