Стали известны результаты детского "Евровидения"

Украинка София Роль заняла 14-е место, она получила 30 баллов.
11-летняя грузинка Мариам Мамадашвили с песней Mzeo ("Солнце") победила на детском "Евровидении 2016".
Об этом сообщается на сайте конкурса.
Юная певица набрала 239 баллов.
Второе место занял дуэт из Армении Anahit&Mary (232 балла), а третье – представительница Италии Фьяма Бочча (209).
Украинка София Роль заняла 14-е место, она получила 30 баллов.
Всего в конкурсе приняли участие представители 17 стран, он состоялся в Мальте.
Напомним, в Киеве определился с первой фан-зоной "Евровидения-2017".