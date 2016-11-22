Начался чат с поэтом и писателем Александром Коротко

На сайте "Главред" начался чат с киевским поэтом и писателем Александром Коротко, чьим творчеством восхищались Вознесенский, Загребельный и многие другие знаковые люди. Его стихи, спетые десятком звезд эстрады, неоднократно становились шлягерами. В ходе чата Александр расскажет о его новой книге "Будущее вернулось в прошлое", написанной в редком жанре афоризмов, о секретах творчества и ближайших планах, о необычных людях, с которыми его сводила жизнь, и о роли поэта в истории.

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