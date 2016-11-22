Главной ценностью Украины являются люди. Каждый человек может влиять на перемены! В настоящем происходят события, которые формируют будущее. Будущее — продолжение и следствие настоящего. Обществу необходимы мотивирующие ориентиры, определенные положительная мотивация, побуждать людей задуматься над вопросами развития, самосовершенствования, будущего.

В ноябре 2016 года начался новый комплексный многоформатный коммуникационный проект "Дивись українське — твори своє майбутнє!".

Многоформатность проекта заключается в структурированной реализации программы, которая состоит из ряда инициатив: конкурс сценариев фильмов короткого метра, кинопроизводство подборки короткометражных фильмов, демонстрация фильмов Проекта в кинотеатрах и на телеканалах, комплекс событий, популяризирующих украинский кинематограф и распространение творческими средствами гражданских и нравственных ценностей.

— Наш проект демонстрирует, что люди могут влиять на события, формировать будущее. И через фильмы Проекта, через кинематографические месседжи, через ретрансляцию общественных ценностей, через актуализацию решений важных проблем общества мы постараемся развивать общественный диалог о будущем, — комментирует миссию проекта его инициатор, продюсер, СЕО компании "Вавилон" Андрей Ризоль.

Проект "Дивись українське — твори своє майбутнє!" реализуется на благотворительных началах, благодаря поддержке и усилиям меценатов, спонсоров, партнеров и инициаторов проекта.

Генеральный партнер и меценат проекта — Благотворительный фонд Игоря Янковского "Ініціатива заради майбутнього". Проект осуществляется при содействии Государственного агентства Украины по вопросам кино и партнерской поддержке "Райффайзен банка Аваль", компании "Baker Tilly Украина", радиохолдинга "Тавр Медиа" и около пятидесяти организаций и учреждений.

— Идея проекта "Дивись українське — твори своє майбутнє!" совпадает с целью деятельности благотворительного фонда "Ініціатива заради майбутнього", — комментирует основатель Фонда Игорь Янковский. — Чтобы каждый отдельный гражданин Украины смог почувствовать себя частью единого целого, он должен получить информационный посыл и ясный месседж. Уверен, что короткометражные фильмы, созданные в рамках этого проекта десятками кинематографистов, позволят не только привлечь в кинотеатры новую аудиторию, но и служить целям объединения общества одной миссией — построить счастливое будущее Украины!

Концептуальная идея проекта заключается в утверждении — "Майбутнє творять люди!".

Первым этапом проекта является конкурс сценариев и сценарных заявок "Своє кіно". Лучшие сценарии конкурса будут экранизированы, а фильмы призваны стать частью диалога в обществе о будущем, о том, в какой стране мы хотим жить и какие именно действия для этого нужны.

Организаторы и партнеры проекта приглашают всех творческих людей, независимо от профессии и опыта, принять участие в конкурсе сценариев и сценарных заявок к короткометражным фильмам "Своє кіно". Конкурс ищет сценарии для фильмов, где главным героем является инициативный и ответственный человек, который своими действиями создает изменения, приближает лучшее будущее, вдохновляет других.

Подробная информация о проекте и конкурсе — на официальных информационных площадках проекта: http://www.kinoua.org/, https://www.facebook.com/dyvysukrainske/