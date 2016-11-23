Российский поэт о событиях в Украине: Надеюсь, что ваш рывок к свободе не окажется напрасным

Известный российский поэт и прозаик — 80-летний Игорь Губерман рассказал, что следит за событиями в Украине.

Об этом он заявил в интервью Сегодня.

"За событиями в Украине слежу с горячим сочувствием. Очень надеюсь, что ваш рывок к свободе не окажется напрасным, и тогда через два-три поколения все устаканится до состояния нормальной европейской страны", — заявил прозаик.

Он также размышлял на тему, стоит ли веселить людей в период войны.

"Веселить людей надо всегда — не знаю ничего целительнее смеха. Думаю, к примеру, что и нас, евреев, чувство юмора спасало все тысячелетия несчастий и гонений", — сказал Губерман.

Напомним, Шендерович считает, что для Путина "война — мать родна".