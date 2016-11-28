На сайте "Главред" начался чат с певицей Надеждой Мейхер.

Этот год для Надежды Мейхер оказался невероятно насыщенным. Она не только презентовала собственную очередную коллекцию одежды, но и открыла сначала собственный бутик, а потом еще и ателье. Презентовала танцевальный клип и представила на суд зрителей в Киеве премьеру спектакля "Historia de Un Amor" в собственной постановке. А в конце года сбылось то, о чем Надежда Мейхер мечтала два года, — певица отправляется на первые сольные гастроли по Украине с собственным музыкальным спектаклем. В гастрольном списке: Запорожье, Харьков, Днепр и Одесса. В основу сюжета положена драматическая любовная история: в жизни главной героини появляется мужчина из ее прошлого. Вокруг этого и закручивается вся драматургия постановки, которая пронизана песнями, танцами и стихами в исполнении Надежды.

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