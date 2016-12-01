Телеканал Савика Шустера закрывается из-за финансовых проблем

С 1 января телеканал Савика Шустера 3s.tv прекращает деятельность из-за финансовых проблем.

Об этом пишут на странице канала в Facebook, сообщает gazeta.ua.

"Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом, потому что у нас закончились деньги", —говорится в сообщении.

Клубных средств не хватает на покрытие деятельности канала. Представители бизнеса проигнорировали просьбу о финансовой помощи.

"Если в течение ближайших недель кто-то из них откликнется, возможно, у нас получится избежать такого финала. Для этого есть все: студия, техника и самое главное — люди: те журналисты, редакторы, операторы, режиссеры, продюсеры и другие, которые сегодня написали заявления на увольнение", — говорится в заметке.

Все телеканалы Украины функционируют за счет собственников-олигархов.

"В этих условиях наша попытка работать по нормальным бизнесовым правилам оказалась неудачной: мы получили уголовные дела и штрафы от налоговой, а у Савика забрали разрешение на работу. Это все никуда не денется и после закрытия 3s.tv: с судебной волокитой предстоит побороться. Теперь без телеканала у нас почти не будет возможности рассказывать об этом обществу", — добавляют на канале.

Напомним, Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере телерадиовещания.