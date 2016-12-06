Братья Капрановы: Добрососедские отношения Украины с Москвой не имеют прецедентов

Россия уже очень давно враждебно относится к Украине.

Об этом заявили писатели и издатели братья Капрановы на чате в "Главреде".

Писатели имею право на такие суждения, ибо прожили в Росии 15 лет.

"Мы прожили в России почти 15 лет (в сумме). Это были восьмидесятые и девяностые. И видели это враждебное отношение к Украинской весь этот период — и на Урале, и в Москве, и в Новосибирске. Читали в газетах, слышали на улицах, приезжали в Киев и говорили: "Россия с нами воюет". А нам говорили, что мы перегрелись в Москве и мы — националисты. Добрососедские отношения Украины с Москвой не имеют прецедентов, поэтому трудно понять, как они могут быть восстановлены".

Также общественные деятели считают, что одна с главным проблем в отношениях Украины и Росси — это информационное пространство.

"Выход один — оборона, а это будет стена, или фугасы, или дзоты, виднее военным. Мы знаем, что должна быть информационная стена — чтобы их инфопространство был отдельно, а наш — отдельно, потому что именно через инфопространство сейчас переносится зараза, которая потом дает осложнения в виде агрессии", — заявили капрановы.

Напомним, братья Капрановы объяснили, когда Крым и Донбасс станут по-настоящему украинскими.