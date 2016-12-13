На сайте "Главред" начался чат с актерами Дмитрием Ступкой и Полиной Логуновой.

Дмитрий и Полина совсем недавно снялись в фильме "Правило боя", который уже 26 января 2017 года выйдет в прокат. В картине актерам достались необычные роли — главаря банды Димона и его подружки Рокси. Чтобы по-настоящему вжиться в образы своих персонажей, они прибегли к работе стилистов, которые полностью изменили имидж Дмитрия и Полины. Для этого Ступка-младший отрастил усы и примерил несколько брутальных нарядов, а Полина предстанет перед зрителем в экстравагантном образе, который подчеркнет характер героини.

В ходе чата актеры поделятся интересными историями со съемок первого украинского экшена, расскажут об опыте работы на одной съемочной площадке и свои перевоплощения для киноленты Алексея Шапарева.

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