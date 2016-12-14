Сергей Притула рассказал, за какие промахи в эфире его штрафовали

Известный телеведущий признался, что у него сняли 10% зарплаты за нецензурные слова в адрес известных изданий.

Об этом телевещуй и юморист Сергей Притула рассказал на чате в "Главреде"

Притула рассказал, что попадал в немилость руководства и на радио, и на телевидениии.

"К чести моего руководства, всегда справедливо. Потому что нельзя говорить, что Чайковский был ковбой, и у него был друг, и они снимались в фильме "Горбатая гора". За это штрафовали на Music Радио. 10% из зарплаты "скосили" на "Новом канале", когда я дер на куски в прямом эфире газету "Блик" и говорил, что "го**о, но у меня на столе лежать не будет". По такой же схеме штрафовали за газету "Жизнь", — признался Притула.

Но несмотря на это, юморист остается самым востребованным телеведущим на канале. "В этом году у меня было отснято 67 выпусков различных программ на "Новом канале". Но я, пожалуй, повторюсь, я очень люблю свою работу, и тому подобные нагрузки — в радость".

Напомним, Сергей Притула рассказал, как Украина должна принимать участника от России на "Евровидении".