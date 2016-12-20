Британская певица исполнила песню "Щедрик" на украинском, опубликовано видео

Известная британская певица Кэти Мелуа исполнила украинскую рождественскую песню "Щедрик" в эфире телеканала BBC.

Об этом пишет Эспрессо.ТВ.

В Сети был опубликован видеофрагмент с прямого эфира британского телеканала BBC, в котором популярная певица Кэти Мелуа исполнила композицию вместе с грузинским хором The Gori Women Choir.

Примечательно, что украинский "Щедрик" известен во всем мире под названием Carol of the Bells, однако в исполнении Мелуа он прозвучал в оригинальном варианте на украинском языке.

Напомним, обладательница премии "Грэмми" спела украинскую народную песню.