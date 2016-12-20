"Отряд самоубийц" назвали стал самым популярным фильмом 2016 года

Самый большой в мире кинокаталог IMDb составил список из 10 самых популярных фильмов 2016 года.

Об этом пишет ua.today.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте, список составлен не на основании отзывов критиков или данных о кассовых сборах, а на количестве просмотров страниц того или иного фильма в кинокаталоге.

Первое место в рейтинге занял фильм об антигероях "Отряд самоубийц" режиссера Дэвида Эйра. Фильм рассказывает об отряде злодеев из комиксов, которые будут вместе спасать мир. Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето и другие. На втором месте разместился фильм "Первый мститель: Противостояние", главные роли в котором исполнили Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, а замыкает тройку лидеров "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" с Генри Кавиллом и Бэном Аффлеком.

Напомним, издание Forbes назвало самого прибыльного актера.