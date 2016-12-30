В аэропорту Львова 300 человек спели самый известный в мире "Щедрик": опубликовано видео

Во Львове в зале ожидания аэропорта триста профессиональных вокалистов спели самую известную в мире рождественскую колядку — украинский "Щедрик".

Флешмоб устроили к 100-летию с даты первого концертного исполнения щедривки, пишет ЗИК.

Шесть хоров Львова: смешанный хор студентов ЛГМУ им. С. П. Людкевича, женский хор "Дівочі мрії", львовский муниципальный хор "Гомін", заслуженная хоровая капелла Украины "Боян" им. Е. Вахнянина, народная хоровая капелла студентов "Gaudeamus" и хор гарнизонного храма святых Апостолов Петра и Павла слились в один под руководством известного хормейстера Оксаны Долишной.

Для тех, кто пришел в аэропорт не для того, чтобы послушать "Щедрик", флешмоб стал неожиданностью. Ведь в какой-то момент хористы, поющие "Щедрик", стали сходиться из разных уголков аэропорта. Художественная акция такого масштаба в аэропорту города состоялась впервые.

Напомним, бойцы АТО поздравили украинцев с наступающим Новым годом.

Фото, видео: zik.ua