Россия отправляет Панайотова на "Евровидении-2017", в Украине могут допустить его выступление

Сам Панайотов признался, что пока ничего не знает о решении отправить его на конкурс.
В Украине готовы разрешить выступление кандидата от России Александра Панайотова на участие в конкурсе "Евровидение-2017", который состоится в Киеве.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Антон Геращенко в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Если он публично не выступал против Украины", — заявил Геращенко.
Он добавил, что не знаком с творчеством российского исполнителя, однако не видит проблем в его выступлении в Украине, "если он не внесён в список лиц, запрещённых к въезду" в страну.
Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе "Евровидение" от России рассматриваются несколько кандидатов, в том числе финалист пятого сезона шоу "Голос" Александр Панайотов.
Сам Панайотов признался, что пока ничего не знает о решении Первого канала.
"Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе — для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать", — подчеркнул артист.
Как известно, право провести конкурс "Евровидение-2017" для Украины выиграла в прошлом году певица Джамала.