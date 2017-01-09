Россия отправляет Панайотова на "Евровидении-2017", в Украине могут допустить его выступление

В Украине готовы разрешить выступление кандидата от России Александра Панайотова на участие в конкурсе "Евровидение-2017", который состоится в Киеве.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Антон Геращенко в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Если он публично не выступал против Украины", — заявил Геращенко.

Он добавил, что не знаком с творчеством российского исполнителя, однако не видит проблем в его выступлении в Украине, "если он не внесён в список лиц, запрещённых к въезду" в страну.

Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе "Евровидение" от России рассматриваются несколько кандидатов, в том числе финалист пятого сезона шоу "Голос" Александр Панайотов.

Сам Панайотов признался, что пока ничего не знает о решении Первого канала.

"Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе — для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать", — подчеркнул артист.

Как известно, право провести конкурс "Евровидение-2017" для Украины выиграла в прошлом году певица Джамала.