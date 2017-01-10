Кобзон призывает Россию бойкотировать "Евровидение" в Украине

Иосиф Кобзон в откровенном интервью заявил, что Россия ни в коем случае не должна участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение-2017", которое пройдет в Украине.

Об этом он рассказал Life.ru.

По словам 79-летнего артиста, который одним из первых попал в черный список в Украине, посылать Александра Панайотова на конкурс — большая ошибка.

"Панайотов здесь ни при чем. Наша страна сделает непростительную ошибку, если этим американским марионеткам посылает на растерзание хорошего парня", — высказался Кобзон.

Певец считает, что Россия должна проигнорировать "Евровидение-2017", чтобы избежать провокаций со стороны Украины.

Также Кобзон назвал музыкальный конкурс "коммерческо-политическим мероприятием" и не смотря на то, что Панайотов родом из Украины, это не поможет ему победить в "Евровидении-2017".

"Если у него хватит сил и мужества, то он выдержит все оскорбления и свист. Но зачем заранее посылать на поругание нашего парня? Почему в 80-м году не стеснялись игнорировать Олимпиаду в Москве, а сейчас мы не можем просто проигнорировать это коммерческо-политическое мероприятие в Украине. Я считаю, что это большая ошибка Министерства культуры. И, пусть он родом из Украины, я не считаю, что этот факт как-то смягчит ситуацию. Кто такой для Украины Панайотов? Я тоже родом из Украины и под первым номером в списке тех, кому запретили въезд. Я почетный гражданин 18 городов Украины, народный артист и награжден всеми степенями за заслуги перед этой страной. Но это не мешает им поливать меня грязью. От этих людей нельзя ждать ничего хорошего. Я думаю, что никаких шансов выиграть у него нет", — поделился мнением артист.

Напомним, Приходько призывает украинцев не выступать за Россию на "Евровидении-2017".