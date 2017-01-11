В Брюсселе откроются Дни украинского кино

В пятницу, 20 января, в Брюсселе откроются ежегодные Дни украинского кино (Ukraine On Film), на которых будет представлено 5 фильмов.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

Мероприятие начнется с показа немой ленты Александра Довженко "Земля" в сопровождении живой музыки от знаменитой украинской этно-хаос группы "ДахаБраха".

Также будут представлены четыре новых фильма из Украины, отмеченных международными наградами.

Концепция Дней украинского кино в текущем году - исследование границ.

Фильмы рассказывают о границах между нациями, которые пролегают не только в пространстве, но и в плоскости ценностей. В частности, "Украинские шерифы" Романа Бондарчука и "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюса – документальные ленты, снятые в регионах Украины, где сейчас люди живут под давлением российского агрессора и переосмысливают свою идентичность.

"Украинские шерифы" получили Специальный приз жюри IDFA и в этом году были выдвинуты на "Оскар" от Украины, а премьера "Мариуполиса" состоялась в рамках программы Panorama Documente на Берлинале.

Фильм Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы" рассказывает об истории украинской заробитчанки. Фильм получил Приз экуменического жюри международного кинофестиваля в Мангейме-Гейдельберге, а исполнительница главной роли – личную награду на этом же кинофестивале. Лента также получила главный приз Одесского международного кинофестиваля за лучший украинский фильм.

Режиссер Виталий Манский в картине "Родные" рассказывает о собственной семье, которая оказалась разделенной после вторжения России в Крым и Донбасс. Мировая премьера "Родных" состоялась на кинофестивале в Карловых Варах, лента представляла Украину в официальной программе Международного кинофестиваля в Торонто, а также в основном конкурсе фестиваля DOK Leipzig.

Показы пройдут в Центре изобразительных искусств BOZAR - крупнейшем культурном учреждении Бельгии.

Напомним, Госкино выделило деньги на производство фильма "Киборги".