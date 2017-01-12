Известный сказочник рассказал, как нужно украинизировать восточные и южные регионы

Известный сказочник рассказал, при каких обстоятельствах возможна ласковая украинизация восточных и южных регионов и как сделать украинское — модным.

Об этом сценарист и телеведущий Сашко Лирник рассказал на чате в "Главреде".

Он считает, что это процесс будет правильней назвать "дерусификацией".

"Правильно назвать дерусификация. Процесс нужно запустить и поддерживать на государственном уровне через школы, СМИ, кино и телевидения. Вы заметили, какая была агрессивная реакция и неприятие украинского дубляжа (я, кстати, стоял у истоков этого процесса), и насколько замечательный результат. Все хотят смотреть фильмы в украинском дубляже, независимо от языка, на котором говорит зритель в быту. Так же и с остальными. Это и есть мягкая дерусификация. Я своего ребенка русского языка не учил, но из мультфильмов и телевидения она изучила его скорее украинского. Кто не понимает роли телевидения, кино и информации вообще на украинском языке, то либо дурак, либо предатель, или враг", — заявил Лирник.

Напомним, аналитик объяснил почему хромает украинизация на Донбассе.