Маленькая украинка победила в международном конкурсе талантов Eurokids

Украинка из Кипра Мария Воловод Христодулиду победила в международном песенном фестивале "Eurokids", который состоялся в Италии 5 января.

Об этом пишет Kolo.

Мария родилась в ОАЭ, ее мама — из Полтавы, а отец — грек с Кипра. Сама же Мария имеет украинское гражданство и хорошо помнит свои украинские корни.

"Мария поет с 3 лет, профессионально начала заниматься вокалом с 6 лет. Сейчас она учится в английской школе, а также занимается вокалом, фортепиано, музыкальный театр, художественной гимнастикой, балетом, джаз-танцами, с 3 лет очень хорошо рисует. На сцену Мария вышла в 6 лет. Первый песенный конкурс, в котором она приняла участие — Kidzania Superstarz, который проходил в Дубае", — рассказала ее мама, Янина.

Международный песенный фестиваль "Eurokids" проводится уже 7 лет. В этом году в нем приняли участие 29 стран, а в жюри сидели эксперты из Италии, Турции, Венгрии.

Напомним, украинка исполнит гимн США на церемонии инаугурации Трампа.