Російський ідеологічний книжковий прорив триває

Довгоочікуваний закон про ліцензування російської книги вступив в силу з 1 січня 2017 року. Постачання російської продукції на територію України, через відсутність регулюючого нормативно-правового механізму тимчасово призупинено. Згідно із повідомленням Держкомтелерадіо ця ситуація продовжуватиметься до квітня. І тим не менше, не зважаючи на заборону, деякі російські видавництва нагло штурмують наші кордони. Так, нещодавно, фура з російською книжковою продукцією була зафіксована на одному з наших митних постів. Фуру повернули.

Але, у квітні, коли зазначені механізми будуть розроблені та Закон вступить в силу, фура неодмінно повернеться. А разом із фурою повернеться загроза ввезення в нашу країну ворожого чтива, яке російські видавництва, такі як "ЭКСМО" & компанія так вправно камуфлюють під фентезі, літературу для юнацтва та романи.

Ініціатори та автори закону обіцяли українцям ретельний контроль на кордоні, що забезпечуватиме експертна рада, яка вивчатиме зміст книжкової продукції з території країни агресора. В разі відсутності ворожого ідеологічного підгрунтя у змісті книжок, експерти видаватимуть дозволи на їх ввезення та продаж в Україні. Але враховуючи недосконалість закону про ліцензування, низку прогалин у вітчизняному законодавстві, яке контролює імпортні операції, я впевнений, що постачальники продукції " ЭКСМО " в Україну — компанія "Форс Україна" знайдуть можливість для реалізації своїх планів.

Так само, як їх колеги по бізнесу, а можливо і вони самі, зуміли завезти в Україну антиукраїнську книгу Вадима Львова "Руський прорив". Ця книга ще в грудні минулого року реалізовувалась в одному з популярних інтернет-магазині країни.

Завдяки пильності користувачів Інтернету, вороже видання "ЭКСМО" було виявлене зі скандалом в медіа. З продажу в магазині книгу було вилучено. Але "Руський прорив" реалізовується в інших інтернет-крамницях країни. А разом з ним, стоси подібної літератури продають у книгарнях, місцях стихійної торгівлі, на книжкових ринках. І це не зважаючи на вже третій рік кривавих бойових дій з російським агресором на сході України!

Саме через цю ганебну ситуацію, Львівська обласна історико-просвітницька, правозахисна організація "Меморіал" продовжує свою боротьбу в судах України за повну заборону ввезення книжок видавництва "ЭКСМО" та пов'язаних з ним структур, що поширюють сепаратизм і розпалюють міжнаціональну ворожнечу.

Нагадую, що 15 грудня 2015 року за позовом львівського "Меморіалу" Київський апеляційний адміністративний суд ухвалою № 826/13094/15 зупинив оформлення операцій із ввезення на митну територію України книжок видавництв Російської Федерації ООО "Издательство Яуза", ООО "Яуза-пресс", ООО "Издательство "ЭКСМО", ООО "Алгоритм".

Але, ДФС України ухвалу суду не виконала і 11 жовтня 2015 року звернулась до Київського апеляційного адміністративного суду по роз'яснення його рішення. Справу було розглянуто за рік — 11 жовтня 2016 року. Судом у роз'ясненні було відмовлено. Суд дійшов висновку, що текст ухвали є чітким та зрозумілим, а сама ухвала не носить положень, стосовно яких можуть виникнути суперечності щодо їхнього розуміння. Бездіяльність ДФС України тривала до 31 жовтня 2016. Тоді ДФС розіслала лист митницям, в якому було доведено до їхнього відому зміст ухвали про заборону. Теоретично, митниця мала позитивно відреагувати на заборону, але ми з'ясували, що книжки "ЭКСМО" продовжували потрапляти в Україну та продаватися у торгівельних мережах. А скільки інших книжок антиукраїнського змісту було завезено завдяки бездіяльності ДФС?

Крім того, ми з'ясували що "ЭКСМО" змінило свою назву та вже певний період завозило до нас свої книжки ще й під іншою назвою "Э"! При цьому, коротка назва, згідно із відомостями реєстру, залишилось як "ЭКСМО".

25 жовтня львівський "Меморіал" заявою проінформував ДФС про те, що в супереч ухвалі книги "ЭКСМО" продовжують завозити та попросив вжити дієвих заходів щодо виконання рішення суду. Крім того, львівський "Меморіал" повідомив ДФС про зміну назви "ЭКСМО" на "Э" в інвойсах.

10 листопада 2016 року вже "ЭКСМО" звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва із клопотанням про скасування заходів забезпечення позову. Суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін. Далі, враховуючи, що завезення книжок "ЭКСМО" та "Э" не припинилося, ГО "Меморіал" 18 листопада направило заяву до прокуратури м. Києва про вчинення службовими особами ДФС Україна кримінальних правопорушень, у зв'язку з невиконанням рішення суду. Прокуратура справу не відкрила.

Після цього, львівський "Меморіал" звернувся до Печерського районного суду. Суд 30 листопада ухвалою зобов'язав прокуратуру внести дані про невиконання рішення суду до Державного реєстру досудових розслідувань та відкрити провадження. 22 грудня 2016 року прокуратурою м. Києва було відкрито кримінальне провадження щодо невиконання службовими особами ДФС судового рішення. Розпочалося розслідування. Тож, боротьба триває!

А тим часом, поки львівський "Меморіал" вже понад рік "воює" в судових інстанціях України за те, щоб, врешті, ДФС відреагувала на ухвалу суду та заборонила ввезення та поширення в Україні продукції Російської Федерації ООО "Издательство Яуза", ООО "Яуза-пресс", ООО "Издательство "ЭКСМО", ООО "Алгоритм", вороже чтиво стрясає наш інформаційний простір і робить свою чорну ідеологічну справу.

Зважаючи на вищезазначене, Львівська обласна історико-просвітницька, правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса, заявляє:

Ми не відступимо, продовжимо боротьбу та надалі вимагатимемо виконання ухвали суду про заборону на ввезення та поширення антиукраїнських книжок в нашій країні.

Більш того, враховуючи хитрі та підступні дії ідеологічних ворогів, зміни назв структур і маніпуляції з українським законодавством, ми наполягатимемо на вдосконаленні закону про ліцензування російської книги, з метою повного зникнення ворожого, брехливого та антинаукового чтива в Україні!

Роман Гунда, голова правління Львівської обласної історико-просвітницької, правозахисної організації "Меморіал" імені Василя Стуса.