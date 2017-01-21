Больше кислорода. Почему украинским артистам не нужна Россия, чтобы прославиться

Раньше, чтобы получить известность в Украине, артисту нужно было выехать за границу, например, в Россию, однако сейчас ситуация постепенно меняется.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Речь идет больше о поп-культуре и современном искусстве. Многие украинские деятели искусств выезжали. Сейчас ситуация изменилась — в стране стало больше кислорода для творчества и самореализации с последующим глобальным резонансом, нежели в России", — говорит эксперт по вопросам культуры.

По его словам, сейчас в мире нет ни одного знаменитого оркестра, где бы ни играли украинцы: "Нет балетной труппы, где бы ни танцевали украинцы. Нет ни одной знаменитой галереи, где бы ни были представлены украинские художники. В этом смысле украинская площадка является более перспективной и привлекательной, нежели российская".

Комментируя вопрос, должно ли искусство быть над и вне политики, Владимир Цыбулько напомнил: "Художники — как общественные резонаторы, как своеобразные мембраны, которые испытывают давление со всех сторон, обречены больше слышать народ. Хотя активнее они контактируют с политическими элитами".

"Творческие личности очень чувствительны к общественным настроениям. Современное искусство — резонансное. Политики от общества хотят получить доступ к власти, а художник от народа хочет тоже своеобразной легитимности. К тому же, кому как не художникам переводить "птичий язык" политиков на человеческий? Это взаимосвязанные вещи. Художники должны находиться в постоянном полилоге с политическим классом и обществом", — резюмировал политолог.

Напомним, ранее эксперт рассказал, кто выиграл от прекращения потока российских гастролеров в Украину и отрезания "московской пуповины".

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