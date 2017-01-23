Скандал вокруг "Херсонеса Таврического". Кремль не может поделить заповедник с РПЦ

23 января 2017, 15:29

В самом заповеднике допускают факт передачи имущества в собственность РПЦ, но предупреждают о трудностях.

ООН не считает «Херсонес» российским.

В оккупированном Крыму российские власти не могут поделить государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" с Русской православной церковью.

Крымская епархия Русской православной церкви требует передать ей 24 объекта музея-заповедника "Херсонес". Российские власти не собираются передавать в собственность церкви огромную территорию и памятники архитектуры, сообщает севастопольский телеканал НТС.

В РПЦ уверяют, что это просьба законная, ведь все сооружения, которые сегодня находятся на территории Херсонеса являются зданиями бывшего Владимирского мужского монастыря, 

Как заявил Сергей Халюта, протоиерей благочинный Севастопольского церковного округа, "ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация не сделали ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем. Поэтому нужно спокойно, без конфликтов, постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть божье, а Кесарю вернуть кесарево. Мы обязаны выполнять закон. Наше обращение, может быть, поможет сегодня и Министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития Национального заповедника".

 

В Кремле же к этому вопросу отнеслись враждебно, и если раньше вопросы, касающиеся РПЦ решались быстрее, то на этот раз возник конфликт, который длительное время не могут решить.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что каждый случай с РПЦ — отдельный предмет для обсуждения, пишет Regnum.

"Я, к сожалению, не владею информацией относительно этого обращения. Но, безусловно, здесь нельзя говорить об общем подходе. Это вопрос целесообразности, который обсуждается в каждом конкретном случае", — сказал Песков.

В самом заповеднике допускают факт передачи имущества в собственность РПЦ, но предупреждают о трудностях.

"Действующим законодательством возможность передачи заповедника в собственность РПЦ предусмотрена. Но это не обязанность, а право церкви — подавать соответствующую заявку или нет. Но это будет довольно длительный процесс. По закону после подачи заявки является период до шести лет проведения этой процедуры. Для музея это трудно. Позиция музея и Министерства культуры такова, что такие действия сделают невозможным дальнейшее развитие музея-заповедника", — сказала журналистам директор музея Светлана Мельникова.

Она также отметила, что в "министерстве" культуры считают, что передача Херсонеса Таврического церкви нанесет "большой вред" музею.

"Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фонды хранилища, реставрационные мастерские", — сказала она. 

Между тем, Ольга Тимофеева, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации заявила, что не нужно забывать опрделяющий факт, что музей-заповедник "Херсонес-Таврический" входит во всемирные объекты культурного наследия.

"Он проходит по документам ЮНЕСКО. То есть это уже международный уровень. Любая попытка внутри решить какие-либо вопросы передачи части музейного комплекса другим лицам, организациям, приведет к тому, что это сразу же будет раскручиваться как новый виток скандала на международном уровне", — отметила она.

Стоит отметить, что 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о внесении "Херсонеса Таврического" в список особо ценных объектов культурного наследия России.

Также напомним, ЮНЕСКО не признает Херсонесский музей российским в связи с тем, что в ООН считают Крым и Севастополь аннексированной у Украины территорией.

фото: hyser.com.ua; Видео: НТС

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