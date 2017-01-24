Уже сегодня станут известны номинанты на "Оскар"

Церемония вручения пройдет 26 февраля.
24 января в Лос-Анджелесе объявят номинантов на "Оскар-2017", одну из самых престижных кинопремий в мире.
Об этом пишет kp.ua.
Пресс-конференция пройдет в знаменитом театре "Долби", где ежегодно вручают "Оскар".
Претендентов на "Оскар" будут объявлять Бри Ларсон, Дженнифер Хадсон и другие номинанты и победители прошлых лет.
Церемония вручения "Оскара" пройдет 26 февраля — тогда и станут известны имена победителей.
Set those alarms. 5:18 am PT is closer than you think. #OscarNoms #Oscarshttps://t.co/6dAhK5soP7— The Academy (@TheAcademy) 24 января 2017 г.