Уже сегодня станут известны номинанты на "Оскар"

24 января в Лос-Анджелесе объявят номинантов на "Оскар-2017", одну из самых престижных кинопремий в мире.

Об этом пишет kp.ua.

Пресс-конференция пройдет в знаменитом театре "Долби", где ежегодно вручают "Оскар".

Претендентов на "Оскар" будут объявлять Бри Ларсон, Дженнифер Хадсон и другие номинанты и победители прошлых лет.

Церемония вручения "Оскара" пройдет 26 февраля — тогда и станут известны имена победителей.

