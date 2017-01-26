В Украине начался фестиваль французского кино

Уже ставший традиционным фестиваль "Вечера французского кино" стартовал в Киеве 25 января не просто громкой премьерой, а с "молнии" — несколько фильмов-участников в день открытия получили номинации на главную французскую кинопремию "Сезар".

Об этом пишет zefir.ua.

Фильм-открытие фестиваля "Иллюзия любви" режиссера Николь Гарсия получил сразу 8 номинаций в категориях: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая женская роль, лучший адаптированный сценарий, операторская работа, монтаж, работа художника по костюмам и звук.

Анимационный фильм "Красная черепаха" режиссера Михаэль Дюдока де Вита, созданный в сотрудничестве со знаменитой японской студией Ghibli, претендует на премию "Сезар" в категории "Лучшая анимация". Также "Красная черепаха" выдвинута в подобной номинации на премию "Оскар". Кстати, кадр из этого мультфильма стоит на постере "Вечеров".

Еще один участник "Вечеров французского кино" — лента режиссера Асгара Фархади "Коммивояжер" — борется за "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Также в программе работа Вима Вендреса "Прекрасные дни в Аранхуесе" из конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. И фильм "Вечность" номинанта на премию "Оскар" режиссера Чаня Анг Хунга с Одри Тоту, Мелани Лоран и Беренис Бежо.

Фильм-открытие "Иллюзия любви", который выходит в украинский прокат с 9 февраля, приехали лично представить режиссер Николь Гарсия и исполнительница одной из ролей, актриса, режиссер Брижит Роюан.

"Вечера французского кино" пройдут в Киеве, Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Мариуполе, Одессе, Суммах, Харькове и Черновцах.

Напомним, в Брюсселе откроются Дни украинского кино.