"Настоящий буйный". Шендерович объяснил, почему недооценили Трампа

Президент США Дональд Трамп является не просто популистом, а "человеком толпы".

Об этом российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович написал в Facebook.

"Мы его недооценили, кажется. Он не просто популист, он — "настоящий буйный", по Высоцкому. Ему в дикий кайф все ломать и слышать хруст. И слушать проклятия в свой адрес — тоже в кайф. Он человек толпы и арены, и если вдруг отвернуть от него все телекамеры и оставить наедине с собой, он просто умрет", — пишет он.

Писатель подчеркнул, что в результате правления Трампа и подобных ему персонажей человечество получит прививку.

"Когда такой человек становится президентом такой страны, — это нечто. Ну и вообще, — внезапная плотность отвязавшихся альфа-самцов не сулит нам скуки... Если больное человечество переживет такую дозу прививки, оно выйдет из передряги поздоровевшим, но это надо еще выжить!" — отметил сатирик.

Он добавил, что человечеству необходимо найти путь между двумя идеологическими крайностями.

"Человечеству стоило бы, наконец, найти адекватный промежуток между правым скотством и левым идиотизмом. А то — либо депортация всех сирийцев, включая профессоров, либо поддержка ХАМАС. Небогатое меню, а куда выйти из-за стола? Нет ли у вас другого глобуса, как было сказано в том еврейском анекдоте", — подчеркнул Шендерович.

Напомним, ранее Стивен Кинг сравнил Трампа с хулиганом, который портит дорогое авто.