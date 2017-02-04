Сегодня в Украине стартует нацотбор "Евровидение-2017"

Сегодня, 4 февраля, состоится первый полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017.

"Первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 состоится уже в эту субботу, 4 февраля, в 19:00. В прямом эфире его покажет телеканал UА:Первый — в эфире и на своем сайте", — говорится в сообщении на телеканале UА:Первый.

Во время первого полуфинала украинского нацотбора выступит певица из Грузии Tako Gachechiladze и группа Naviband из Беларуси. Эти артисты будут представлять свои страны на Евровидении-2017.

Нынешний национальный отбор на Евровидение будет состоять с трех полуфиналов, которые состоятся 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступят по восемь исполнителей. Имя артиста, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале — 25 февраля.

Система голосования на национальном отборе остается такой же, как и в прошлом году: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют посредством sms, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Как сообщалось, ведущим нацотбора на Евровидение-2017 будет Сергей Притула. В жюри зрители снова увидят Константина Меладзе и Андрея Данилко. На этот раз вместо Русланы, которая была в жюри в прошлом году, к ним присоединится победительница Евровидения-2016 Джамала.

Напомним, в первом полуфинале по результатам жеребьевки, которая состоялась 20 января, примут участие такие исполнители: группа СКАЙ, Рома Веремейчик и группа Lumiere, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, Tayanna и Арсен Мирзоян.

фото: rusjev.net