Путин развязал войну на Донбассе, а потом "кинул" боевиков — Шендерович

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что президент РФ Владимир Путин развязал войну на востоке Украины, а потом "кинул" боевиков.

Об том он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

В то же время литератор подчеркнул, что лидеры террористов отстреливают друг друга, или их уничтожает кто-то.

"Это быт той мерзости, той войны, которую развязал Путин. Он их кинул, конечно, тоже. Он всех кидает — и их кинул", — добавил собеседник.

По его словам, боевики "надеялись, что за ними следом придет российская армия, она не пришла". "Потому что у Путина свои соображения. Он использовал это для накачивания своего рейтинга, потом тихо слил, сдал", — подчеркнул Шендерович.

Ранее украинский журналист Виталий Портников писал, что главарям самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александру Захарченко, Игорю Плотницкому — будет подписан приговор, как только в Кремле придут к окончательному решению о будущем захваченных территорий Донбасса.