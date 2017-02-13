Скандал на "Евровидении-2017": организаторы конкурса в Киеве сложили свои полномочия

Часть сотрудников Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ), работавшие над проведением "Евровидения-2017" в Украине официально заявили о том, что больше не видят возможности продолжать работу над конкурсом в предложенных условиях.

Об этом пишет kp.ua.

В частности, исполнительные продюсеры "Евровидения" в Киеве, заместители гендиректора НОТУ Александр Харебин и Виктория Романова.

В письме, опубликованном еще одним подписантом Денисом Блощинским, речь идет о том, что у команды, работавшей над конкурсом с самого начала, забрали все их полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидение" в Украине.

"Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована. Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководство НТКУ (сейчас — "НОТУ"), руководство Госкомтелерадио, представителей Кабмина, мы пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта, — идет речь в письме.

Однако, по словам подписантов (а их — 21 человек), кроме презентации результатов работы команды, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, новое руководство конкурса не провело ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки. Поэтому команда не видит возможности и в дальнейшем работать над "Евровидением" в Украине.

Напомним, мэру Киева передали ключи от "Евровидения".