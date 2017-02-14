В Болгарии сравняли с землей дом Михаила Драгоманова

Фотографии разрушенного здания обнародовал журналист Игорь Марковски.
В Софии, столице Болгарии, разрушили дом, где жил украинский ученый, профессор Киевского и Софийского университетов Михаил Драгоманов.
Об этом пишет ТСН.
Фотографии разрушенного здания обнародовал журналист Игорь Марковски.
Дом, где жил Драгоманов, располагался на углу улиц Христо Белчева и Ивана Денкоглу. С 1981 года он имел статус исторического памятника местного значения.
В последнее время дом пытались продать, несмотря на то, что он был внесен в список культурного наследия Софии.
Напомним, в России дом Тараса Шевченко сравняли с землей и сделали парковку.