Чат с актером дуэта "Маски-шоу" Георгием Делиевым

17 февраля, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с известным актером искрометного дуэта "Маски-шоу" Георгием Делиевым.

Накануне спектакля "Дон Жуан", который состоится в Доме Офицеров 27 февраля, актер расскажет, зачем они с Борисом Барским ездили недавно в Китай, чем собираются покорять столичную публику на этот раз, почему они никогда не переедут из Одессы в Киев, что думают о предстоящем конкурсе "Евровидении" в столице, и кого могут взять в состав Театра "Масок" в ближайшее время — об этом и многом другом вы сможете узнать в беседе с Георгием.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.