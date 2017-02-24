Любовь и Голодомор: голливудские актеры расскажут миру о трагедии украинцев

24 февраля 2017, 08:01

В 1933-м Сталин убивал украинцев, мир молчал, и сейчас Россия ведет войну на Донбассе и аннексировала Крым, а мир по-дипломатически сдержан.

На большие экраны Украины и еще 45 стран мира выходит канадский фильм "Гіркі жнива" ("Bitter Harvest", в российском прокате "Урожай дьявола") о Голодоморе 1932-1933 годов. Это история любви, жизни и смерти.

От художника до повстанца

"Мое имя — Юрий Качанюк. Я — сын Ярослава Качанюка и внук славного воина Ивана Качанюка. Моя Украина была миром, в котором легенды жили рядом, и сбыться могло все. Перед тем как вырасти и осознать, что драконы тоже реальные, а по миру ходит настоящее зло, я влюбился. Как только я увидел ее, ни о чем другом думать уже не мог. Я мечтал, когда выросту, женюсь и буду любить ее до конца своих дней", — говорит голос за кадром в начале фильма.

Юрий и Наталка — главные герои. Именно через их любовь авторы фильма показали и последствия революции, и кровавые репрессии, и чудовищный искусственный голод в Украине 1932-1933 годов.

"Украина бунтует. Ленин был нерешительным. Воплощаем ленинский план, но без сантиментов", — после этих слов, сказанных в Кремле, в небольшое село неподалеку от Смилы на Черкасщине приходит некий Кольцов.

Он грабит местную церковь, убивает священника, загоняет людей в колхоз. Отец Юрия прячет у себя в доме самое дорогое — икону, а после заступается за крестьянина и погибает.

Коллективизация и продразверстка идут полным ходом. Сталину говорят: "Там могут умереть миллионы…", тот отвечает: "Кто об этом узнает?..". Селяне бунтуют — раскулачивание не дает ожидаемых результатов. "Они думают, у них есть выбор! Сломите! Раздавите!", — кричит Сталин.

Юрий едет в Киев. В его селе люди еще не умирают от голода, а в столице уже лежат на улицах сотни трупов.

Он поступает в художественную академию, но вскоре бросает учебу. Наталка ждет своего любимого, а Юрий борется, помня слова своего отца: "Твой дух не сломать. Никто не отнимет твою свободу. Запомни это!"

В главных ролях — британские и канадские актеры: Макс Айронс (Юрий) — сын Джереми Айронса, обладателя премии "Оскар", Саманта Баркс (Наталка) — актриса, сыгравшая в последней экранизации "Отверженных", Барри Пеппер (Ярослав) — актер из "Спасти рядового Райана" и "Зеленая миля", Теренс Стемп (Иван) известный по лентам "Звездные войны. Эпизод 1", "Особо опасен". Все они не только носят вышиванки и поют украинские песни, каждый из них в фильме становится чуть-чуть украинцем: сильным духом и жаждущим свободы. Чего не скажешь об Тамере Гассане из "Игры престолов". Ему досталась роль того самого комиссара Кольцова.

Среди актеров есть и украинцы: Остап Ступка и Александр Печериця. Они задействованы в ролях второго плана.

Личные истории

Фильм заканчивается и становится немного легче. Не от того, что страх позади, а главные герои, хочется верить, остались живы. А потому что пережитое заставляет задуматься: фильм — это шанс продемонстрировать миру огромную трагедию украинцев в прошлом и подтолкнуть бороться сегодня.

Для съемок "Гірких жнив" были выбраны три локации: "московские сцены" снимали в Лондоне, киевские — неподалеку от Киево-Печерской лавры, а сельские — в Пирогово. И возможно, для нас деревянные хаты выглядят как-то не по-настоящему, но для большого экрана — то, что надо.

"Мы очень хорошо понимали, когда брались за фильм, что факт Голодомора не известен на Западе, — говорит продюсер Ян Игнатович на презентации в Киеве. — Наша цель была —максимально предать огласке этот факт. Мы пользовались такими способами и средствами, которые могли бы привлечь максимально зрителей на Западе. Мы не хотели, чтобы наш фильм просто пылился на полке. Мне кажется, мы достигли своей цели".

"Я хотела стать частью этой истории, донести правду об этих событиях, которые долго замалчивались. Моя героиня — Наталка — очень сильный человек, который меня вдохновляет, — уверена Саманта Баркс. — Я рада, что я причастна к тому, что о Голодоморе услышит западный мир".

И если для Саманты — это не более чем роль в кино, то для продюсера и режиссера — это собственные истории и переживания.

Продюсер фильма — Ян Игнатович — потратил на фильм личные деньги — 20 миллионов долларов. Он говорит, что для него очень важно было рассказать миру о событиях в Украине, о борьбе своего народа. И это важно было сделать не в форме документального кино, у которого очень ограниченная аудитория, а именно художественного фильма, ориентированного на широкого западного зрителя.

Режиссер Джордж Менделюк — потомок украинских эмигрантов. Его мать, спасаясь от голода, ушла из Харькова во Львов в поисках хлеба. "Моя мама и ее сестра, когда им было 18 и 19 лет, ушли из дома по совету их матери. Та сказала им ехать на запад и вшила в одежду последние монеты, которыми владела семья, — говорит он. — Моя мама рассказывала, как люди стояли за хлебом. Вспоминала, как ее одноклассница умерла от голода прямо во время уроков, сидя за партой". Песню, которую поет Наталка в фильме — "Місяць на небі" пела именно Менделюку его мама.

"В этом фильме очень важно то, что украинцам возвращается право на собственную идентичность, — говорит украинский историк и консультант ленты Людмила Гриневич. — Если вы почитаете литературу, издаваемую при Советском Союзе, создается впечатление, что в 1930-е года у украинцев не было идентичности. Не существовало таких понятий, как украинский патриотизм, любовь к Родине. И все это время советская пропаганда говорила, что там, в диаспоре, собрались украинские фашисты и националисты. И вот когда были открыты секретные документы, мы увидели, что за десятилетия было сделано с украинским населением. Особенность Украины, по сравнению с другими территориями СССР, была в том, что социальные настроения тесно переплетались с национальными. И сталинские методы еще более активизировали это положение. И я рада, что создатели фильма показали этот очень важный момент так точно".

"Фильм должен выполнять просветительскую задачу, — не сомневается Менделюк. — Наша история — во-первых, это история любви, а, во-вторых, она открывает секреты. Открытые секреты — это путь к некому исцелению, успокоению, затягиванию ран".

Параллели между прошлым и настоящим

Работа над фильмом продолжалась пять лет. Съемки картины стартовали задолго до событий на Майдане. Когда началась Революция Достоинства, в Киеве снимали последние сцены. Авторы фильма говорят, что их актеры приходили на съемочную площадку, когда их одежда пахла дымом.

Этот фильм — попытка провести параллели между прошлым и сегодняшним днем. Когда в 1933 году Сталин убивал украинцев, мир молчал и не осуждал, так и сейчас, когда Россия ведет войну на востоке Украины и аннексировала Крым, этот же мир по-дипломатически сдержан.

"В теме Голодомора не очень приятным фактом является тот, что именно западные СМИ, западные правительства во многом эту историю и замалчивали, умиротворяя неким образом Сталина. Можно проводить аналогии с сегодняшним днем. В 1930-е годы Запад явно мало сделал для того, что бы каким-то образом исправить ситуацию", — уверен Игнатович. При этом Менделюк вспоминает британского журналиста, который приезжал в то время в Украину, и после описывал увиденное здесь. "Но его голос был слаб. Пропагандисты Кремля, такие как журналист Волтер Дюранти, тогда, как и сегодня, были сильнее", — говорит режиссер.

Ленту "Гіркі жнива" покажут в 45 странах мира на всех континентах. На просмотр уже приглашены все депутаты канадского парламента, а бывший премьер Австралии Тони Эбботт написал приветственное письмо по случаю премьеры. В списке стран-зрителей нет лишь России. Для жителей этой страны в фильме слишком много правды. А они к правде не привыкли.

фото: bhfilms.com.ua

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