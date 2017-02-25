Финальный отбор на Евровидение-2017 в Украине: онлайн-трансляция

Победитель нацотбора на Евровидение-2017 определится по сумме баллов жюри и зрителей.
Сегодня, 25 февраля, определится победитель национального отбора на Евровидение-2017 в Украине, который будет представлять нашу страну 13 мая в Киеве. Начало финального концерта в 19:00.
Стоит отметить, что по сумме баллов жюри и зрителей определится победитель нацотбора конкурса. Жюри (Константин Меладзе, Джамала, Андрей Данилко) выставляет участникам баллы, а зрители голосуют с помощью sms.
В финале украинского национального отбора за победу будут бороться шесть исполнителей: "Сальто Назад" с песней "О Мамо", MELOVIN с песней Wonder, группа O.Torvald с песней Time, ILLARIA с песней Thank You for My Way, TAYANNA с песней I Love You и Rozhden с песней Saturn.
Сальто Назад
MELOVIN
O.Torvald
ILLARIA
TAYANNA
Rozhden
Как известно, в 25 странах-участницах "Евровидение-2017" уже определены артисты, которые выступят на песенном конкурсе в Киеве.
видео: UA:Перший; фото: volynnews.com