Планы на воскресенье: 100-летие Яблонской

26 февраля 2017, 13:06

К юбилею Татьяны Яблонской в Киеве открылась выставка ее работ "И воспоминания, и мечты".

В день рождения украинской художницы кассы Национального художественного музея закрыты. Все желающие посмотреть работы Яблонской могли зайти в здание на Грушевского бесплатно.

"У нас такая традиция: на открытие — без билетов", — говорит работница музея на входе, приглашая посетителей в залы.

В трех из них на втором этаже яркий свет и сотни посетителей. Порой за людскими спинами так трудно рассмотреть полотна. Среди лиц — узнаваемых мало: художники, искусствоведы, студенты.

У входа слева — автопортрет Татьяны Яблонской. 1945 год. Молодая женщина в темно-синей блузе и белой юбке. Волосы собраны в косу, уложенную на макушке.

На этом полотне изображена еще не очень известная художница. Только через несколько лет она нарисует то полотно, которое сделает ее знаменитой.

"Хлеб" Татьяны Яблонской — 4-х метровая картина сегодня находится за пределами Украины — в московской Третьяковской галерее. Полотно окончено в 1949 году, а написано после голода 1947-го. Некоторые критики ныне подшучивают: после этой картины она бы могла ничего не писать, все равно бы осталась в истории живописи. И она осталась, но не как автор одного полотна. В 1954-м будет ее "Утро" в киевской квартире, вошедшее в советские школьные учебники по языку, в 1963-м — "Свадьба", которую то и дело пытались подделать, в 1973-м — "Вечер. Старая Флоренция".

Казалось, после Второй мировой войны ее нельзя было остановить, если даже кто-то и хотел бы.

"Интересно, как создавались шедевры. Тексты на стенах экспозиции говорят о том, как долго художница выбирала тему, как была собой не довольна, как всегда рефлексировала о результатах", — говорит куратор проекта Оксана Баршинова.

Рядом с картинами — тексты. Это цитаты из записей художницы. "Тексты мамы дополняют картины, — уверена дочь Яблонской Гаяне Атаян. — В этих текстах какие-то ключи, из них можно понять, откуда все это взялось. Современные люди, возможно, чего-то не знают, а прочитавши эти строки, найдут понимание".

Выставка — своеобразный путеводитель по жизни художницы. Вот — она в 1962-м нарисовала идущих селян, там — вспоминает поездки в Закарпатье.

Картина "Над Днепром" уж точно напоминает коренным киевлянам, какой была эта могучая река в прошлом.

"Перед стартом" сняли с подрамника, и она долго валялась в подвалах Музея украинского искусства. Вместо премии она получила какие-то бранные эпитеты. Я уже точно забыла. Какие-то рецидивы формализма, импрессионизма и пр. Смешно, но факт", — писала когда-то Яблонская.

Далее — восточные мотивы и венецианские зарисовки. Последние были сделаны во время очередного биеннале в городе на воде в 1972-м. 

"После поездки в Италию я пришла к твердому убеждению, что в своем творчестве художник никогда не должен заботиться о своей оригинальности, о самовыражении и так далее, чем наполнены были, в основном, устремления "ищущих" художников 60-х годов", — можно прочитать строки Татьяны Яблонской на стене.

И снова автопортрет: художница в национальном костюме.

1946-й год. Все тот же взгляд и, кажется, те же мечты.

В следующем зале — фольклоризм. Что-то написано маслом на холсте, что-то на скорую руку пастелью на бумаге. "Народное искусство — это основа для творчества", — на стене запечатлены слова художницы.

Открытие выставки происходит на фоне еще одного известного полотна художницы — "Жизнь продолжается". Оно из цикла как раз украинских сюжетов. На ней мужчина и женщина с ребенком. В свое время картина была снята со стены одной из выставок, так как "позорила советскую действительность". Яблонскую вызывали даже в центральный комитет партии и требовали написать более богатый вариант, ведь с Советском Союзе не может быть развалившихся хат и плохо одетых крестьян. В результате скандала Яблонская лишилась возможности принимать участие в выставках несколько лет.

В этом же зале — "Юность". Какая-то загадочная и символичная картина, не похожа на остальные работы художницы. Правда, это полотно даже во времена независимой Украины еще долго хранилось в фондах.

Отдельная тема художницы — лён. "С самого детства его образ жил в моей душе, — писала она. — И когда я увидела на полях Черниговщины сначала нежно-голубые волны льна, а в конце лета устеленный чудесными коврами урожай, вспомнилась и старинная песня о льне, которую пел нам в детстве отец, и рассказ, откуда пришла сорочечка… Я начала ездить с этюдником на все поля со льном вблизи Седнева и писать, писать эту красоту. Работала над картиной "Лён" четыре года. Это одно из наиболее выстраданных и взлелеянных моих творений".

И снова Италия — Венеция и Флоренция. 

Третий автопортрет датирован 1995 годом. Он, как и несколько полотен рядом, в осенних красках. Преобладают: серый, болотный, охра. В этих же цветах она видит и мир из своего окна.

2004 год. Рисунки на бумаге. После перенесенных инфаркта и инсульта сил писать маслом у Яблонской уже не было. Но не писать она не могла. Говорят, даже в день смерти художница взяла пастель и нарисовала букет содовых колокольчиков. 

 

Фото: "Главред"

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художник авторская статья Татьяна Катриченко юбилей художница картины Татьяна Яблонская
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