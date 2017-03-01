Белорусская группа Brutto записала песню на стихи Сергея Жадана

Группа Brutto представила новую видео-работу на песню, написанную Сергеем Михалком на стихи украинского поэта Сергея Жадана "Роки" в белорусском переводе.

Это уже вторая совместная работа Brutto и Сергея Жадана.

Этот клип стал своеобразным творческим продолжением клипа "Середні віки", режиссером которого также была Анна Бурячкова. Но в этот раз — совсем другая тематика, другой масштаб, — например, в сцене боя было задействовано больше 300 человек. В подготовке и съемке клипа приняли участие профессиональные каскадеры и спортсмены. Над постановкой боя работал Дмитрий Рудый —постановщик каскадерских боев, который принимал участие в работе над фильмом "300 спартанцев". В съемках клипа "Рокі" приняли участие белорусские звезды спорта: многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу, вокалист группы Brutto — Виталий Гурков и белорусская гимнастка, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь — Станюта Мелитина. Также в клипе, в качестве команды поддержки Виталия Гуркова, снимались ведущие бойцы муай тай Украины и профессиональный боец ММА Дональд Нжатах (Donald Njatah Nya), известный тем, что нокаутировал американца Джефа Монсона.

Виталий Гурков: "Очень понравилась работать с каскадерами при постановке драк. Бокс киношный далек от бокса профессионального. Для хорошей картинки, удары и комбинации исполняются порой совсем не рационально, не так как в настоящем поединке. Приходилось ломать привычки, которые уже наработаны годами, приходилось отыгрывать моменты, действовать абсолютно по-другому. Мне пришлось приехать на день раньше для отработки номеров и комбинаций, чтобы поставить это так, как это делается на самом деле в кино, чтобы все было красиво.

Все герои, которые перенеслись из "Середнiх вiкiв" к нам в "боксинг стори", - привнесли с собой элемент мистики. Очень понравились актеры, которые играли этих героев — люди интересные, творческие колоритные. И вообще, — впечатлила сама атмосфера на съемочной площадке, как все было организовано: профессионализм команды, высокий уровень подготовки. Я представляю, насколько тщательно команда подходила к работе именно к выбору актеров, к деталям. Меня это очень удивило! Это фирма! Это реально — Голливуд".

Напомним, группа Brutto презентовала видео на песню "Черный обелиск".