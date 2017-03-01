Лину Костенко и Джамалу назвали самыми талантливыми женщинами Украины

В Киеве состоялась ежегодная премия "женщина Украины", где были оценены достижений женщин нашей страны в разных сферах деятельности.

Об этом пишет ivona.

28 марта в столичном Premier Palace Hotel были названы победители премии "женщина Украины 2017".

Организаторы конкурса оценили достижения женщин Украины в разных сферах деятельности.

Лауреаты были представлены в девяти номинациях: Культура, Fashion, Социальный вклад, Спорт, Бизнес. Startup, Бизнес. Менеджмент, Наука и Образование, Бизнес. Предпринимательство, Здоровье.

Номинация Культура осталась самой запоминающейся, так как в ней были удоастоены статуэтками сразу две участницы: известнейшая украинская поэтесса Лина Костенко и победительница "Евровидения-2016" Джамала. В этой же номинации были представлены также Маша Ефросинина, Наталья Заболотная и Ольга Сумская.

Смотри полный список победителей премии "женщина Украины 2016":

Культура: Лина Костенко и певица Джамала

Fashion: Ирина Данилевская

Социальный вклад: Соломия Витвицкая

Спорт: Анна Ризатдинова

Бизнес. Startup: Ксения Фурсова

Бизнес. Менеджмент: Мария Маковий

Бизнес. Предпринимательство: Марина Костерева

Здоровье: Анна Вовченко

Наука и Образование: Анна Ельская

Напомним, группа Brutto представили песню на слова Лины Костенко.