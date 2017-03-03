На сайте "Главред" начался чат с певицей Надеждой Мейхер.

Надежда Мейхер завершает первый этап всеукраинского турне с премьерой спектакля "Истрия De Un Amor". С этой оригинальной постановкой она уже побывала в Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе. А 29 марта на сцене столичного концерт-холла "FreeДом" певица представит на суд зрителя свое новое детище, в котором выступит в неожиданном амплуа — режиссера, сценариста, исполнителя и танцовщицы аргентинского танго. Закрытая премьера спектакля "Истрия De Un Amor" состоялась в Киеве в июне прошлого года, и на ней присутствовали друзья Надежды и коллеги по шоу-бизнесу. Теперь же постановку смогут увидеть все жалеющие.

В киевской постановке произойдут некоторые рокировки в актерской труппе. В частности, исполнение главной мужской роли в спектакле Надежда решила доверить украинскому танцору из Одессы Павлу Ивлюшкину. До этого ее исполнял аргентинский танцор Мауро Каяцца.

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