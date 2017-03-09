Надежда Мейхер: успех человека — это не блестки, боа и известность

На сайте "Главред" состоялся чат с известной украинской певицей Надеждой Мейхер. Общаясь с читателями, она рассказала, как относится к введению квот на украинскую музыку, почему считает 8 Марта "искусственным" и "формальным" праздником, что удерживает ее в Украине, почему никогда не стремилась принять участие в "Евровидении", помогала ли ей эффектная внешность при достижении каких-либо целей, а также как принимают ее спектакль "История одной любви" в разных городах Украины.

Представляем стенограмму чата с Надеждой Мейхер.

Kuzia: Надежда, как вы относитесь к 8 Марта — для вас это праздничный день? Принимаете поздравления, подарки и цветы или вас оскорбляют знаки внимания в такой день (как это стало часто встречаться сейчас среди некоторых украинских звезд)? И, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идее запретить празднование 8 Марта и отменить выходной в этот день? Спасибо.

Надежда Мейхер: Отменить выходной, которого у меня никогда не было 8 марта, — это, конечно, прискорбно. :)

Ни в коем случае не считаю поздравления оскорбительными. Но при этом я уверена, что этот праздник нам, женщинам, не нужен. Поскольку если мужчина хочет подарить тебе цветы, стимулом для него должен быть не какой-то праздник, а исключительно вдохновение, которое в него вселяет любящая или любимая женщина.

Поэтому, если 8 Марта запретят, я совершенно не огорчусь, ведь этот праздник исключительно искусственный и очень формальный.

Lika: Как вы относитесь к введению квот на украинскую музыку в теле- и радиоэфире? Это разумный и эффективный путь, чтобы сделать украинскую музыку и исполнителей более востребованными?

Надежда Мейхер: Для меня, радиослушателя (в машине я радио слушаю постоянно) немного непривычно, когда ты достаточно часто слышишь украинскую музыку.

Но, если говорить об украинской музыкальной культуре (хотя по радио не всегда звучит музыка, отражающая украинский стиль), то, конечно, я приветствую, что мы, исполнители, сейчас имеем больше возможностей делать украинскую музыку. А у радио нет выбора. :) Появляются довольно интересные композиции.

К тому же, если поешь на украинском языке, даже грустную драматическую песню, она звучит мягко, тепло, нежно и очень мелодично.

Ginger: Надежда, Вы объездили с концертами и выступлениями все регионы страны. По вашим наблюдениям, есть ли между регионами Украины действительно непримиримые противоречия? Или все это выдумки и спекуляции политиков?

Надежда Мейхер: Я, конечно, не делала соцопросы, чтобы понять, какой процент людей признает тот или иной регион в нашей "неньке-Украине". Но отдельные люди (например, на Западной Украине, я встречала таких) не признают даже Центральную Украину, не говоря уж о Восточной. Но это единичные высказывания. Как-то во Львове один человек сказал, что Хмельницкая область — это уже не Украина. Каждый сходит с ума по-своему. Стоит заниматься не поиском крайнего, а сделать так, чтобы твоя жизнь в непростых условиях сегодняшних реалий была счастливой, и ты чувствовал себя счастливым человеком.

saba13: Наблюдаю за вашим творчеством уже третий год и просто в восторге от вас. Вы — певица, актриса, танцовщица, дизайнер, драматург и, в конце концов, мать троих детей, как вы всё успеваете? У вас есть какие-то полезные секреты по поводу этого? P.S Очень надеюсь, что мой вопрос попадёт, очень вас люблю Надя!

Надежда Мейхер: Могу сказать точно и наверняка, что моей "успеваемости" способствует энергия. Знаю немало людей, которые тоже многое успевают, но только за счет внутренней энергии. Необходимо также правильно формировать свой график (я, например, жить не могу без записной книжки, не потому что я забывчивый человек, а потому что это просто существенно экономит время).

Но главное — человек способен сделать многое, имея внутреннюю мотивацию, любя то дело, которым ты занимаешься. Потому что, не имея мотивации, человек не видит смысла в работе, не понимает, зачем это ему. И тут вопрос не в лени (для меня ее просто не существует) — существует просто личностная немотивированность.

Vega: Если позволите, несколько вопросов к вам, как к дизайнеру и человеку с чувством стиля и вкуса... Создавая одежду, вы для себя выработали понимание того, как сделать "моду с подиумов", "высокую моду" более доступной для масс?

Надежда Мейхер: Создавая одежду, я выработала и продолжаю вырабатывать для себя следующую позицию: когда ты выбираешь ткань, формируешь модель, с точки зрения не просто тенденций (я на них просто не обращаю внимания, я вдохновляюсь какими-то образами и коллекциями). В первую очередь, я руководствуюсь опытом, безумным внутренним желанием создавать то, от чего у меня радуется душа и загораются глаза. Я это особо прочувствовала, когда что-то создавала. Меня больше интересует не столько конечный результат, сколько сам процесс. Поскольку именно в процессе рождается истина, что-то очень интересное. Когда я, создавая, горю и чувствую, что результат будет востребован. И моя цель не создавать одежду "высокой моды", "моды с подиумов" или "доступную для масс" — я творю для тех людей, которые хотят чувствовать себя стильными и индивидуальными.

Альбинка Пуга: Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь книги, которые вам по душе.

Надежда Мейхер: Здесь я точно ничего вам не посоветую. Посоветую только прочувствовать потребность в чтении и понять тему, которую хотите для себя раскрыть. То ли вы хотите легкий роман, то ли что-то познавательное или поучительное. Вам, скорее, нужно обратиться к себе, а не ко мне, или в книжный магазин. Как только вы почувствуете то, что вам нужно, вы сразу найдете нужную литературу.

Сейчас я читаю книгу "12 стульев" на английском языке — я не думаю, что это вам нужно. Но я, желая развивать свой английский язык, делаю это, читая литературу.

Vega: Как воспитать в себе чувство стиля? Или это только врожденный дар?

Надежда Мейхер: Я считаю, что это — прежде всего, смелость, которой мы обладаем или нет. Смелость — чтобы не бояться критики со стороны. Ведь многих людей мнение других очень волнует. Тем самым они лишают себя возможности быть самим собой. Или, к сожалению, в детстве нас настолько загоняют в какие-то рамки и стереотипы, что нам кажется, что путь только один, мы боимся увидеть себя на разных тропинках, узнать себя, раскрыть. Как только вы снимите тяжелую ношу — страх самого себя, сразу почувствуете не только стиль, но и радость от окружающего мира, какой бы ни казалась та реальность, которую нам навязывают.

Vega: На ваш взгляд, как дизайнера, всегда ли с умом наши политики, общественные деятели, артисты, часто мелькающие на экранах, подбирают себе одежду, чем, по-вашему, они больше всего грешат, какие ошибки делают чаще всего?

Надежда Мейхер: Я не буду брать на себя такую смелость и ответственность, чтобы заявлять, с умом ли наши политики и артисты подбирают себе одежду или с отсутствием здравого смысла. Поскольку я сама — человек, который может одеться, чувствуя комфорт, но при этом мой наряд может совершенно не совпадать со взглядами других людей — что профессионалов, что обывателей.

Vega: Надежда, скажите откровенно, часто ли, глядя на отечественных артистов, вы думаете про себя: "Господи, что она (он) на себя на напялила (напялил)!"?:)

Надежда Мейхер: Нет, я так не думаю. Честно говоря, я стараюсь себя отучать от анализа кого-то другого. Это, во-первых, пустая трата времени. А, во-вторых, откуда же мы знаем, что у человека было до того, как он это "что-то" "напялил" или надел. Может быть, он был в плохом настроении, состоянии, может, у него не было из чего выбирать, чтобы надеть что-то другое, может, у него проблемы со вкусом — но это не наши проблемы. Но если уж нас чей-то наряд поразил, то, мне кажется, если и шутить над этим человеком, то только со знаком плюс, не вредя своими негативными мыслями.

Wrangler: Глядя на то количество проектов и направлений деятельности, которыми Вы заняты, возникает вопрос — не тесно ли Вам в Украине? Ведь, наверняка, за рубежом больше возможностей для самореализации и воплощения разнообразных идей — что в театре, что в танце, что в дизайне и т.д. Что Вас удерживает в Украине, где обстановку вряд ли назовешь способствующей реализации творческих замыслов...

Надежда Мейхер: Я считаю, что всему свое время, а оно действительно так нелинейно и непредсказуемо. Главное — чтобы мы не сопротивлялись. Если на сегодняшний день мы всецело чувствуем, что у нас есть только одна возможность — реализовать себя только в своей стране, нам нужно это делать, дальше продолжать развиваться, стараясь выходить за рамки устойчивых форматов. И если тому будет суждено, если появится возможность выйти за рамки социальных блоков и за рамки страны, я думаю, что меня вряд ли что-то остановит.

Wrangler: Надежда, Вы на сцене, в шоу-бизнесе и в публичной среде известных людей уже много лет. Вспомните, пожалуйста, какие приятные и не очень открытия в жизни и в людях вы сделали с приходом известности, когда так или иначе расширился круг общения до "випов" и людей с именем?

Надежда Мейхер: У меня столько было всяческих знакомств — и приятных, и не очень, что конкретную историю вспомнить сложно.

Но могу сказать, например, что меня с детства увлекало творчество Аллы Борисовны (Пугачевой), я всегда им вдохновлялась. И вот во время "Рождественских встреч" с Аллой Борисовной, она к нам подошла, давала некие ЦУ — для меня это было потрясением. Тогда, будучи маленькой девочкой, я даже не предполагала, что может произойти такая встреча с человеком, на музыке которого я выросла.

Tilda: А вы пойдете на "Евровидение" в Киеве?

Надежда Мейхер: Нет, на "Евровидение" не пойду.

Tilda: Надежда, поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от национального отбора на "Евровидение"? Как вам O.Torvald и их номер? Кто были ваши фавориты?

Надежда Мейхер: Я не смотрела отборочный тур, потому не могу судить о том, какой номер лучше других или хуже. Целенаправленно я смотрела лишь несколько номеров, поскольку мне нужно было ответить на несколько вопросов о "Евровидении".

Номер O.Torvald был достаточно оригинален и интересен. Но, возможно, вокалист нервничал, но мне не хватило драматичности в самом голосе и открытости, оголенного нерва. Мое мнение абсолютно субъективно, поскольку "Евровидение" меня никогда не интересовало как конкурс, особенно после выступления некоторых европейских бородатых звезд.

Fekla: Как бы вы охарактеризовали главный месседж "Истории одной любви"?

Надежда Мейхер: Главный месседж "Истории одной любви" состоит в том, что будь то женщина, будь то мужчина — не важно — должны научиться из отношений выносить только пользу, принимать мысль о том, что наша миссия не состоит в том, чтобы зависеть от любимого или быть при нем, а, в первую очередь, найти способность почувствовать себя свободной творческой и не зависимой ни от каких мыслей личностью. Поскольку в моем спектакле главную роль играет женщина — это, в первую очередь, месседж для женщин, поскольку у них есть тенденция прибиваться к берегу — сначала к одному, потом ко второму, а потом мучиться вопросом, почему тебя бросили. Есть еще и мужчины со стремлением, чтобы от них кто-то зависел. На эту удочку совершенно не стоит вестись, что бы кто ни обещал. Нужно всегда знать, чего ты хочешь. И тогда будет проще с приятием и пониманием того, что ничего в этом мире не вечно — ты можешь как найти, так и потерять.

Fekla: "Историю одной любви" уже увидели в нескольких городах. Расскажите, как принимали? Где публика больше всего откликнулась на идеи этого спектакля? Вы довольны реакцией аудитории или ожидали большего?

Надежда Мейхер: Реакции публики в тех городах, где я была — Запорожье, Харьков, Днепр и Одесса, мне очень понравилась. Поскольку я всецело ощущала, что была услышана. Могу сказать, что даже не ожидала, что люди настолько настроены слышать эстетическую музыку. Многим понравились испанские романсы. И, что меня удивило, очень хорошо отреагировали именно мужчины. Люди мне говорили, как они ждали именно такой проект, поскольку им хочется слышать не жесткий бит, а душевную проникновенную музыку, от которой щемит сердце, и мозг отдыхает, не напрягается от громкого звучания.

Lili: Говорят, что красота открывает многие двери. А Вам приходилось добиваться чего-то во многом благодаря именно эффектной внешности и красоте? Или ничего в жизни не дается "за красивые глаза"? Спасибо.

Надежда Мейхер: Поскольку в своей жизни я никогда не считала, что можно чего-то добиться за счет эффектной внешности, соответственно, никогда и не применяла это "оружие". Меня так воспитали, что всего нужно добиваться самому с помощью таланта и труда.

Альбинка Пуга: Скажите, пожалуйста, какой ваш любимый фильм или телепередача?

Надежда Мейхер: У меня нет одного любимого фильма и телепередачи. О передачах я, в принципе, молчу — с этим у меня не сложилось. А хороших фильмов действительно много, что радует.

Могу сказать, какой из последних увиденных фильмов мне безумно понравился. Я люблю мистические фильмы с эзотерическим налетом, которые преподносятся как фантастика, но в них есть много правды и того, что реально происходит на сегодняшний день, и того, как можно руководить реальностью во благо себе и близких людей. Я с сыном Игорем любим смотреть фильмы, когда все уснули. И вот во время нашего последнего просмотра мы увидели фильм, который нам понравился, — "Доктор Стрендж". В этом фильме я четко увидела (до этого сама прекрасно понимала) "тайные двери", которые могут открыть только единицы, стремящиеся познать что-то новое, масштабное и стать созерцателем.

Юлия Алексеева: Чем порадуете нас? Что будет в ближайшее время? Конференции, новая песня, новый спектакль?

Надежда Мейхер: Вот сейчас радую покупательниц новой весенней коллекцией моего бренда. Буду радовать, надеюсь, спектаклем "Истории одной любви", который состоится 29 марта во Freedom'е в Киеве.

Vladimir Druz: Огромное благодарю за творчество и женственность! Я рад, что мы земляки. Ждем Вас в Петербурге!

Надежда Мейхер: Спасибо огромное. Петербургу передавайте привет. Я по нему очень скучаю. Красивый, невероятный город.

Anush Manukyan: Которая из ваших профессий больше, чем остальные, отражает ваш внутренний мир?

Надежда Мейхер: Все те профессии, которые я на сегодняшний день освоила, все равно полностью не отражают мой внутренний мир. Поэтому я думаю, что в моей жизни еще произойдут определенные изменения (это только вопрос времени), когда я смогу поднять эти "внутренние залежи", которые рвутся наружу, но за элементарным неимением времени, пока что ждут свой звездный час.

Злата Брязкун: Какие афродизиаки Вы используете для поддержания своей харизмы? Или как, учитывая все сложности жизни и тонкости шоу-бизнеса, оставаться привлекательной?

Надежда Мейхер: Запомните, самый привлекательный человек — это увлеченный человек. Не важно, вышивает ли он крестиком или пароходы строит. Все дополнительные "допинги" (что Вы называете афродизиаками) используют как раз те люди, которые потеряли или теряют смысл жизни и вот-вот достанут до дна.

Кпра Псп: Надежда, обращаете ли вы внимание на мнение о вас? И если говорят гадости, какая ваша реакция?

Надежда Мейхер: Запомните, люди, которые говорят гадости, — это несчастные существа. Это люди, которые боятся признаться себе в том, что их жизнь несостоятельна и неполноценна. Поверьте, никогда человек, который знает, чего он хочет, не будет говорить гадости. Успех человека — это не блестки, боа и известность. Успешность — это внутреннее состояние, когда ты чувствуешь, что ты на верном пути, какими бы ни были преграды и сложности. По-настоящему успешный человек никогда никого не обольет грязью. На это способны только те люди, которым своя личная персона не интересна, которые сами себя свято ненавидят, порой даже этого не подозревая. Им настолько своя жизнь не интересна, что они переключаются на жизнь других людей.

Kleo: Надежда, с чем связано то, что в вашей одежде в последнее время превалирует черный цвет, а также часто длинные юбки, платья?

Надежда Мейхер: В моей одежде не превалирует черный цвет. Может быть, в зимнее время он был в каком-то количестве, но не превалировал — точно. Но не буду спорить, у меня есть некоторое пристрастие к черному, поскольку чище цвета и глубже для меня не существует. В черном мы предстаем перед собой и другими абсолютно такими, какими мы есть — оголенными, неприкрытыми. Если мы — сильная личность, то нас ничего не "пробьет", а черный цвет только поможет нам. Я считаю, что черный цвет, если говорить об одежде, — это верный друг.

А что касается длинных юбок и платьев, то на самом деле я, даже будучи студенткой и даже работая в группе и одевая достаточно откровенные наряды, в жизни всегда носила длинные платья и юбки миди. В таких вещах я себя чувствую более женственной. К тому же, мне же как-то нужно прикрывать свою "мужественность":) и легкую эмансипацию.

Фото Владимира Гонтара