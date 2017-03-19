В США скончался один из создателей рок-н-ролла Чак Берри

В США в возрасте 90 лет умер один из создателей рок-н-ролла музыкант, композитор и вокалист Чак Берри (Чарльз Эдвард Андерсон).

Об этом сообщает АВС News.

Согласно информации полиции, Чак Берри умер в 1:26 по местному времени в городе Сент-Чарльз Каунти (штат Миссури).

За час до этого была вызвана скорая помощь, но спасти музыканта не удалось.

Биография Чака Берри

Чарльз Эдвард Андерсон родился 18 октября 1926 в Сент-Луисе.

Начало его музыкальной карьеры можно отвести к знакомству в 1955 с продюсером Леонардом Чессом, владельцем лейбла "Чесс-Рекордс". Его первая песня, записанная этим лейблом — "Мейбелин", сочетающая энергию рок-н-ролла со стилистикой кантри, — заняла первое место в хит-параде США и принесла Чаку славу.

Как известно, Чак Берри был одним из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. Уже в 1986 году Берри стал одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла.

Чак Берри считается новатором нового направления: его творчество и техника игры на гитаре — упругий ритм, доминантная роль электрогитары и характерный свободный образ поведения на сцене, - — отличали его от современников. Ему также принадлежит и композиционный прием, когда начало песни открывается вступлением, состоящим из короткого рифа, сыгранного соло на электрогитаре.

В 2004 году Берри занял пятое место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Напомним, ранее сообщалось о смерти известного украинского кинорежиссера и клипмейкера.

Фото: 1tvnet.ru.