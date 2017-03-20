Запрет на въезд в Украину участницы "Евровидения" от России уже подготовлен — глава СБУ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что документ о запрете на въезд в нашу страну участницы песенного конкурса "Евровидения-2017" от России Юлии Самойловой уже подготовлен.

Об этом он рассказал журналистам, пишет Укринформ.

В то же время чиновник подчеркнул, что "закон должен быть один для всех".

"На эту минуту решение о ее запрете на въезда в Украину пока не принято. Хотя открою тайну, что соответствующий документ уже подготовлен", — отметил председатель.

По его слова, российская певица не только посетила захваченный РФ Крым, но и оставила "следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти и взятого курса на евроантлантическую интеграцию".

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что замена Юлии Самойловой на другого участника от страны на "Евровидении" невозможна.