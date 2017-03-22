В Армении прокомментировали возможный запрет въезда в Украину участнице "Евровидения"

Общественное телевидение Армении прокомментировало ситуацию с возможным запретом на въезд в Украину участнице "Евровидения" Арцвик Арутюнян.

Об этом сообщило агентство "Новости-Армения".

"Армения более 10-ти лет принимает участие в "Евровидении". В настоящее время ведется подготовка к конкурсу этого года. Что касается данного вопроса, ОТА не получала никакого официального запрос по этой теме", — сказано в сообщении.

Сама исполнительница ситуацию пока не комментирует. Известно, что ее семья переехала в Россию, когда Арцвик было пять лет. Девушка училась в МГУ.

Предполагается, что в Крыму она не была. Об этом сообщили "Aysor.am", ссылаясь на свои источники.

"На самом деле, Арцвик не была в Крыму, но и не считает нужным оправдываться в этой искусственно созданной провокации", — рассказал собеседник издания.

Арцвик Арутюнян должна представлять Армению на "Евровидении" с песней Fly With Me.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко предложил проверить всех участников, посещали ли они Крым. Тем временем СБУ уже подготовила документ о запрете на въезд в Украину представительнице из России Юлии Самойловой.

Глава СБУ Василий Грицак считает, что россиянку впускать в страну не следует, так как она незаконно посещала оккупированный Крым в 2015 году.

Напомним, Робби Уильямс не прочь представить Россию на "Евровидении-2017".