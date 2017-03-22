Никчемное попрошайничество. Почему Украина должна запретить въезд участнице "Евровидения" от РФ

22 марта 2017, 13:16

Россия обещала приехать на "Евровидение" на танках, а приедет в инвалидной коляске, говорит Константин Матвиенко.

Константин Матвиенко

Угроза Службы безопасности Украины запретить въезд в нашу страну россиянке Юлии Самойловой за незаконное посещение оккупированного Крыма должна быть выполнена, несмотря на инвалидность участницы песенного конкурса "Евровидение-2017" от РФ.

Об этом эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Лично я не знаком с творчеством этого человека (певицы Юлии Самойловой. — Ред.), и это творчество меня не интересует. Если она нарушила украинский закон, и украинский закон не позволяет допустить ее к участию в "Евровидении", значит, она не должна быть допущена, несмотря ни на какие обстоятельства, связанные с ее инвалидностью. И точка", — говорит политический эксперт.

"Что касается выбора России, то это такая слабость, это такое никчемное российское попрошайничество! Москва уже не знает, каким образом можно еще оставаться в приличном обществе, даже на таком второстепенном песенном конкурсе, как "Евровидение". А оно, на мой взгляд, Украине не очень-то и нужно (при всем моем уважении к действительно достойной победе Джамалы)", — заметил политолог.

"Если помните, Россия обещала приехать на "Евровидение" на танках, но приезжает в инвалидной коляске. Стыдно… Это стыдно для такой страны, которая претендует на то, чтобы называться сверхдержавой", — добавил он.

"Я считаю, что участницу от России Самойлову впускать в Украину нельзя ни в коем случае. Даже несмотря на все обстоятельства, связанные с ее инвалидностью. Она нарушила украинское законодательство. Нам просто нельзя создавать прецедент и делать исключения для кого-либо. Она не может приезжать в Украину", — уверен эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика".

По его мнению, ни о каких имиджевых потерях для Киева речь не идет: "Даже если мы потеряем в чьих-то глазах с точки зрения имиджа, запретив Самойловой въезд в Украину, то мы больше потеряем, если сами нарушим свое же законодательство".

"Нарушать закон нельзя. И имидж государства формируется именно тогда, когда оно соблюдает свое законодательство. Если запретят, то правильно сделают. И я не вижу тут никаких потерь и проблем", — подчеркнул политолог.

"А вот если Самойловой разрешат въезд, тогда в глазах украинских граждан (а власть должна заботиться, прежде всего, об отношении к ней украинцев, а уж потом — об отношении к ней международного сообщества) это будет проявлением слабости и безответственности. И, собственно говоря, имеет ли право государство, которое само же нарушает свои законы, требовать от других соблюдения норм международного права?", — резюмировал Константин Матвиенко.

Напомним, участнице "Евровидения-2017" от Армении Арцвик Арутюнян тоже грозит запрет на въезд в Украину якобы за незаконное посещение оккупированного Крыма.

* Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина СБУ политолог запрет Евровидение Константин Матвиенко Самойлова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять