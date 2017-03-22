Никчемное попрошайничество. Почему Украина должна запретить въезд участнице "Евровидения" от РФ

Угроза Службы безопасности Украины запретить въезд в нашу страну россиянке Юлии Самойловой за незаконное посещение оккупированного Крыма должна быть выполнена, несмотря на инвалидность участницы песенного конкурса "Евровидение-2017" от РФ.

Об этом эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Лично я не знаком с творчеством этого человека (певицы Юлии Самойловой. — Ред.), и это творчество меня не интересует. Если она нарушила украинский закон, и украинский закон не позволяет допустить ее к участию в "Евровидении", значит, она не должна быть допущена, несмотря ни на какие обстоятельства, связанные с ее инвалидностью. И точка", — говорит политический эксперт.

"Что касается выбора России, то это такая слабость, это такое никчемное российское попрошайничество! Москва уже не знает, каким образом можно еще оставаться в приличном обществе, даже на таком второстепенном песенном конкурсе, как "Евровидение". А оно, на мой взгляд, Украине не очень-то и нужно (при всем моем уважении к действительно достойной победе Джамалы)", — заметил политолог.

"Если помните, Россия обещала приехать на "Евровидение" на танках, но приезжает в инвалидной коляске. Стыдно… Это стыдно для такой страны, которая претендует на то, чтобы называться сверхдержавой", — добавил он.

"Я считаю, что участницу от России Самойлову впускать в Украину нельзя ни в коем случае. Даже несмотря на все обстоятельства, связанные с ее инвалидностью. Она нарушила украинское законодательство. Нам просто нельзя создавать прецедент и делать исключения для кого-либо. Она не может приезжать в Украину", — уверен эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика".

По его мнению, ни о каких имиджевых потерях для Киева речь не идет: "Даже если мы потеряем в чьих-то глазах с точки зрения имиджа, запретив Самойловой въезд в Украину, то мы больше потеряем, если сами нарушим свое же законодательство".

"Нарушать закон нельзя. И имидж государства формируется именно тогда, когда оно соблюдает свое законодательство. Если запретят, то правильно сделают. И я не вижу тут никаких потерь и проблем", — подчеркнул политолог.

"А вот если Самойловой разрешат въезд, тогда в глазах украинских граждан (а власть должна заботиться, прежде всего, об отношении к ней украинцев, а уж потом — об отношении к ней международного сообщества) это будет проявлением слабости и безответственности. И, собственно говоря, имеет ли право государство, которое само же нарушает свои законы, требовать от других соблюдения норм международного права?", — резюмировал Константин Матвиенко.

Напомним, участнице "Евровидения-2017" от Армении Арцвик Арутюнян тоже грозит запрет на въезд в Украину якобы за незаконное посещение оккупированного Крыма.

* Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму, чем нарушила украинское законодательство, поскольку въехала на территорию Крыма с нарушением установленного Украиной порядка.