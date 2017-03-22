В Украине сняли фильм о певице Джамале

В середине апреля в прокате появится музыкальный документальный фильм "Джамала.UA"

Об этом сообщили в Национальном центре Александра Довженко, передает "Крым.Реалии".

"Джамала.UA" — фильм-портрет, который открывает другую сторону певицы Джамалы без грима, света прожекторов и игры на камеру. Картина поднимает завесу над привычным сценическим и телевизионным образом певицы, позволяя увидеть живого человека с его характером и принципами, сомнениями и усталостью, слабостью и нежностью, но такую же преданную главному делу своей жизни — музыке", — рассказали в центре.

Ленту снимала независимый режиссер Анна Акулевич по согласию Джамалы, но без ее контроля.

Напомним, голландцы назвали сорт тюльпанов именем Джамалы.