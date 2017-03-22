СБУ "забанила" участницу "Евровидения-2017" от России

Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну участнице песенного конкурса "Евровидение-2017" от России Юлии Самойловой.

Об этом пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, такое решение было принято на основании полученных данных о нарушении артисткой украинского законодательства.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года", — отметила спикер.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак говорил, что Юлия Самойлова не только посетила захваченный РФ Крым, но и оставила "следы в соцсетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти и взятого курса на евроантлантическую интеграцию".

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что замена Самойловой на другого участника от страны на "Евровидении" невозможна.

Украинская певица Джамала с песней "1944" победила в "Евровидении-2016", выборов право на проведение конкурса в нашей стране. В 2017-м мероприятие пройдет в столичном Международном выставочном центре, Украину представит рок-группа O.Torvald.