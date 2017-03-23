У Путина ожидают, что Украина пересмотрит решение о недопуске Самойловой на "Евровидение"

В Кремле хотят, чтобы решение Украины о не допуске российской исполнительницы Юлии Самойловой к "Евровидению" в Киеве было пересмотрено, несмотря на посещение ею аннексированного Крыма.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

"Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверное, это наносит удар по престижу Евровидения. Мы знаем, что представители Евровидения высказали сожаление в связи с этим решением. Мы также считаем это решение чрезвычайно неудачным и, на самом деле, мы конечно ожидали, что это решение до конкурса будет пересмотрено, и российская участница сможет принять участие в этом конкурсе", — сказал Песков. Он подчеркнул, что запрет введен не организаторами "Евровидения", а властями Украины.

Напомним, российские каналы отказались показывать "Евровидение" из-за запрета Самойловой. "Здесь, безусловно, у этой истории есть эмоциональная и морально-этическая сторона, и фактологическая. Фактологическая четко свидетельствует, что подрывается авторитет этого конкурса", — сказал он. "Что касается самой украинской стороны, то повторяю, что решение, с нашей точки зрения, абсолютно несправедливое, оно неудачное, и мы все-таки надеемся, что оно будет пересмотрено", — сказал Песков.