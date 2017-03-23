"Без метафор". Шендерович считает, что в России у власти убийцы

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что в РФ у власти находятся убийцы, без каких бы то ни было метафор.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время литератор подчеркнул, что мотивы преступников — на поверхности.

"… безнаказанность (до поры) полная, и все, кроме дебилов, все понимают. И эта наша молчаливая телячья готовность, по пословице, срать где привяжут, — абсолютный приговор", — говорится в сообщении.

Ранее журналист Аркадий Бабченко прокомментировал убийство в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, написав, что российское КГБ (комитет госбезопасности, действовал в СССР — Ред.) предпочитает больше травить, нежели стрелять.