В Украине назвали лучший спектакль года

Украинские театральные критики определили лучший спектакль молодого режиссера (до 30 лет) в рамках новой театральной премии "Зеркало Сцены".

Об этом пишет Сегодня.

Большинство экспертов отдали свои голоса премьерному спектаклю киевского театра "Золотые Ворота" — "Украденное Счастье" в постановке молодого режиссера Ивана Урывского. Эта постановка появилась на сцене театра в 2016-м, снискав положительные отклики критиков и зрителей. Режиссеру — 27 лет, он окончил Киевский университет культуры и искусств, работает в Одесском театре им. В.Васылько. "Украденное счастье" Урывского вышло в юбилейный год Ивана Франко — 160-летие со дня рождения писателя. Этот спектакль критики называют "мистической новеллой", поскольку один из героев — Призрак.

Премия "Зеркало Сцены" — негосударственная, независимая, ее инициировали украинские критики год назад. В числе экспертов – театральные обозреватели "Дня", "Зеркала Недели", "Украинского Театра", "Театрально-концертного Киева", "Урядового курьера", "Культпростору", других изданий. Год назад премия была присуждена лучшему независимому украинскому арт-проекту, таковым признали спектакль "Оскар и Розовая Дама" с Ирмой Витовской в главной роли и музыкой "Океана Эльзы". Нынешняя тема премии — молодая украинская режиссура (в этом контексте победитель – "Украденное счастье"). Среди других постановок, которые отметили критики — "Це все вона" (Молодой театр) и "Буна" (ДАХ). К премии "Зеркало Сцены" в этом году присоединились —Национальный театральный союз и Фестиваль молодой режиссуры им. Леся Курбаса.

Награждение победителя состоится 5 апреля в театре "Золотые Ворота" — после спектакля "Украденное Счастье".

Напомним, в Донецке спектакль по пьесе украинского автора прошел при аншлаге.