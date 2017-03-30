Начался чат с Миссис мира-2016 Лорой Суперфин

На сайте "Главред" начался чат с королевой красоты Лорой Суперфин, получившей в прошлом году титул Миссис мира на конкурсе "Миссис Объединенных Наций 2016" на Ямайке.

Лора Суперфин в столичном концерт-холле "FREEDOM" 28 апреля представит свое дебютное шоу "Лететь…". В нем артистка представит на суд зрителя лирические и ритмичные песни из своего репертуара, в число которых вошли не только новые песни современных украинских авторов, но и кавер-версии популярной в конце 90-е группы "Фристайл". Кстати, одного из авторов песен — Алексея Малахова — Лора делит с самой Аллой Пугачевой.

Аранжировки песен для шоу "Лететь…" создает украинский музыкант и саунд-продюсер Сергей Грачев, известный своим сотрудничеством с Константином Меладзе, группой "ВИА ГРА", Полиной Гагариной и другими.

Также в рамках шоу Лора проведет благотворительный аукцион, средства от которого пойдут на помощь детским домам. В качестве лота будет представлена картина, написанная хозяйкой шоу.

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