Продюсер Александр Ксенофонтов о запрете Самойловой выступать на "Евровидении": для конкурса это крайне опасная история

30 марта 2017, 18:47

В Киеве в этом году действительно был создан конфликтный прецедент, который требует пристального рассмотрения. 

Александр Ксенофонтов

Известный украинский музыкальный менеджер Александр Ксенофонтов прокомментировал возможные последствия скандала вокруг конкурса "Евровидение".

"Несмотря на то, что "Евровидение" является объектом моего внимания и работы уже более 12 лет, я никогда не видел примера подобных санкций или даже прецедента", — сказал продюсер в комментарии kp.ua.

"Были случаи отстранения от участия за неуплату. Был случай в 2005 году, когда "Евровидение" тоже проходило в Киеве, с конкурса был снят Ливан, который должен был впервые принять участие в конкурсе. Они отказались транслировать выступление представителя Израиля, и должны были отменить свое участие, попутно заплатив неустойку и потеряв следующий взнос.

В Киеве в этом году действительно был создан конфликтный прецедент, который требует пристального рассмотрения. С одной стороны, участие российской конкурсантки нарушает украинское законодательство, с другой — запрет ее участия нарушает правила конкурса", — сказал Ксенофонтов.

"Абсолютно понятно, что EBU под давлением Москвы и солидарным мнением многих других участников конкурса с замороженными и действующими конфликтами, будет искать любые возможности, чтобы участник от России принял участие в конкурсе, —говорит продюсер. — В ином случае Азербайджан не будет транслировать Армению, и напротив, Молдова, Грузия и Украина не будут транслировать Россию, Греция и Кипр — Турцию, все арабские страны запретят телеверсию конкурса — ведь там принимает участие Израиль. Сербия начнет поднимать вопрос автономии Косово, и боснийцы вместе с албанцами могут поставить вопрос касательно уместности сербских исполнителей в их эфире.

Одним словом — для конкурса это крайне опасная история, и функционеры Европейской вещательной ассоциации будут делать все, чтобы блокировать прецедент недопуска участника из другой страны! Поэтому я бы отнесся внимательнее к этой ситуации. Дело тут не в запугивании и не в шантаже, дело в общечеловеческих ценностях, которые иногда обладают высшей, чем какое бы то ни было законодательство, силой", — заявил Ксенофонтов.

Напомним, организаторы конкурса "Евровидение" опровергли информацию о санкциях против Киева.

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