Продюсер Александр Ксенофонтов о запрете Самойловой выступать на "Евровидении": для конкурса это крайне опасная история

Известный украинский музыкальный менеджер Александр Ксенофонтов прокомментировал возможные последствия скандала вокруг конкурса "Евровидение".

"Несмотря на то, что "Евровидение" является объектом моего внимания и работы уже более 12 лет, я никогда не видел примера подобных санкций или даже прецедента", — сказал продюсер в комментарии kp.ua.

"Были случаи отстранения от участия за неуплату. Был случай в 2005 году, когда "Евровидение" тоже проходило в Киеве, с конкурса был снят Ливан, который должен был впервые принять участие в конкурсе. Они отказались транслировать выступление представителя Израиля, и должны были отменить свое участие, попутно заплатив неустойку и потеряв следующий взнос.

В Киеве в этом году действительно был создан конфликтный прецедент, который требует пристального рассмотрения. С одной стороны, участие российской конкурсантки нарушает украинское законодательство, с другой — запрет ее участия нарушает правила конкурса", — сказал Ксенофонтов.

"Абсолютно понятно, что EBU под давлением Москвы и солидарным мнением многих других участников конкурса с замороженными и действующими конфликтами, будет искать любые возможности, чтобы участник от России принял участие в конкурсе, —говорит продюсер. — В ином случае Азербайджан не будет транслировать Армению, и напротив, Молдова, Грузия и Украина не будут транслировать Россию, Греция и Кипр — Турцию, все арабские страны запретят телеверсию конкурса — ведь там принимает участие Израиль. Сербия начнет поднимать вопрос автономии Косово, и боснийцы вместе с албанцами могут поставить вопрос касательно уместности сербских исполнителей в их эфире.

Одним словом — для конкурса это крайне опасная история, и функционеры Европейской вещательной ассоциации будут делать все, чтобы блокировать прецедент недопуска участника из другой страны! Поэтому я бы отнесся внимательнее к этой ситуации. Дело тут не в запугивании и не в шантаже, дело в общечеловеческих ценностях, которые иногда обладают высшей, чем какое бы то ни было законодательство, силой", — заявил Ксенофонтов.

Напомним, организаторы конкурса "Евровидение" опровергли информацию о санкциях против Киева.