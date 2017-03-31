Известный писатель о российской агрессии: идет столетняя война РФ против Украины, это лишь очередная горячая фаза

Известный украинский писатель рассказал, найдет ли отражение нынешняя война в Украине в его будущих литературных работах.

Об этом Василий Шкляр заявил на чате в "Главреде".

"Я уже издал повесть "Чорне Сонце" о нынешней войне, которая имеет подзаголовок "Дума о братьях азовских". Сейчас трудно сказать, удастся ли написать масштабное произведение о событиях на востоке. Но и роман "Троща" — это драматическая страница этой же российско-украинской войны, которая длится уже века", — сказал он.

Писатель также провел параллели между освободительной борьбой украинцев в былые времена и нынешней войной на Донбасе, борьбой за собственное государство, сохранение собственной культуры.

"Аналоги впечатляют. Собственно, я уже говорил, что сейчас идет столетняя война России против Украины, это лишь очередная горячая фаза. И та же гибридность, то же использование "пятой колонны", бунт денационализированного люмпена, постоянное провоцирование разделения на своих и чужих. Ну, и, конечно, жертвенность героического меньшинства на фоне массовой пассивности и равнодушия. И враг был так же откровенен в своей зоологической ненависти к украинской нации. Тогда тоже, как и сегодня, убивали только за то, что ты надел вышиванку", — резюмировал Шкляр.

Напомним, Шкляр объяснил, кто придумал термин "высокая" литература.