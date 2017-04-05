Миссис мира-2016 Лора Суперфин: я вышла на сцену и спущусь с нее только в глубокой старости

На сайте "Главред" состоялся чат с королевой красоты Лорой Суперфин, получившей в прошлом году титул Миссис мира на конкурсе "Миссис Объединенных Наций 2016" на Ямайке. Однако сама Лора созналась, что эта победа мало что изменила в ее жизни. И, будучи увлекающимся человеком и в чем-то авантюристом, она успела проявить себя на только на конкурсе красоты, но и проработать 20 лет адвокатом, а также начать сольную карьеру певицы.

Общаясь с читателями, Лора рассказала, будет ли иметь скандал вокруг "Евровидения" какие-либо негативные, в том числе имиджевые, последствия для Украины, что изменилось для украинских артистов после того, как в страну прекратился поток российский исполнителей, о многогранности украинской культуры и обоснованности "языкового вопроса", а также о том, что побуждает замужних женщин бороться за титул "Миссис мира" и участвовать в конкурсах красоты.

Представляем стенограмму чата с Лорой Суперфин.

vasia_vasilisa: Любите ли вы анекдоты о блондинках?

Лора Суперфин: Обожаю анекдоты о блондинках. Они отражают яркие краски сегодняшнего дня. Белый цвет — светлый, потому зачастую возникает ассоциативный яркий светлый ряд: быть добру и анекдотам о блондинках! :)

vasia_vasilisa: Лора, часто ли вам приходилось сталкиваться со стереотипом, засевшим в головах у людей, что если женщина красива, то она непременно глупа?

Лора Суперфин: К своему счастью или сожалению, я не сталкивалась с таким. Как правило, когда женщина в начале знакомства молчит, то она всегда оставляет загадку. Но стоит ей открыть рот, как все становится на свои места. Мне доводилось напрямую сталкиваться с несоответствием.

Tomas:Как вы считаете, какие последствия, в том числе имиджевые, будет иметь для нашей страны скандал с "Евровидением"? Если против Украины действительно комитет организаторов введет какие-то санкции в связи с запретом на въезд в Украину для Самойловой, то, как думаете, это будет страшная потеря для нас?

Лора Суперфин: Для Украины — нет. Я считаю, что этот вопрос находится исключительно в компетенции СБУ. Если бы мнение общественности могло как-то повлиять, то на эти темы можно было дискутировать. Но учитывая ситуацию, в которой оказалась наша страна, мы должны полагаться на правоохранительные органы и их выводы.

Tomas: Хотели бы Вы поучаствовать в "Евровидении"? Строите такие планы?

Лора Суперфин:Вопрос не в бровь, а в глаз. Планирую в следующем году принять участие в отборочном туре "Евровидения". А там — увидим...

roman_:Что вы думаете о запретах на въезд в Украину российским артистам? Вот, в частности, из последнего — Елену Воробей не впустили. Вы считаете целесообразными такие меры?

Лора Суперфин: Я считаю, после запрета на въезд для российских артистов в Украину у наших артистов появилось больше возможностей для реализации своего творчества.

roman_: Как вам работается и творится в Украине, когда наше общество делит артистов и культурных деятелей на "своих" и "чужих" в зависимости от их гражданской позиции? На ваш взгляд, должен ли артист, человек к которому прислушивается, по крайней мере, почитатель его таланта, его аудитория, открыто высказывать свою политическую или гражданскую позицию, или он должен быть вне этого?

Лора Суперфин: Артист, в первую очередь, — это гражданин своей страны. Безусловно, важно, что именно он несет в народ своим творчеством, что он хочет сказать или выразить. Если посмотреть глубже, то, безусловно, нужно учитывать, что Украина — многонациональное государство. В нашей стране проживает много народов и национальностей, существует много культур, этнических обществ, и Украина способна дать тепло и доброту каждому, проживающему в нашей стране. В связи с этим культура Украины многогранна. Я, как выходец с восточной части Украины, русскоязычная и украиноязычная, не чувствую какой-то проблемы в плане языка. Это — политические манипуляции обществом. Поэтому я пою на русском, украинском, английском и французском языках, а если будет желание — запою и на арабском.

По поводу открытого выражения собственной политической позиции — если бы выразив свое мнение, я могла что-то изменить, то я, безусловно, высказалась бы. А говорить в пустоту я не привыкла.

Wrangler: Какие приятные и не очень открытия в жизни и в людях вы сделали с приходом известности, или когда вы вошли в мир шоу-бизнеса, чем вас приятно или неприятно удивили наши "випы" и люди с именем?

Лора Суперфин: Люди везде одинаковые. Поэтому каких-то особых открытий я для себя не сделала. Законы бизнеса — такие же, как везде. Люди, отношения — такие же. Мир шоу-бизнеса (за исключением последствий, которые он несет — известность, популярность и т.д.) ничем не отличается от другого бизнеса.

roman_: Лора, скажите, для вас завоевание титула Миссис-мира-2016 стало переломным моментом в жизни или просто достижением цели, к которой вы долго шли? Что в вашей жизни изменилось после получения этого титула?

Лора Суперфин: Начну с конца — в моей жизни не изменилось ничего. Было ли это переломным моментом, не могу сказать. Но то, что это было авантюрно, интересно, весело, и благодаря этому я смогла увидеть себя со стороны, это — правда.

Lili:Говорят, что красота открывает многие двери. А Вам приходилось добиваться чего-то во многом благодаря именно эффектной внешности и красоте? Или ничего в жизни не дается "за красивые глаза"? Спасибо.

Лора Суперфин: Внешний вид, безусловно, важен: то, как ты себя ведешь, как выглядишь... Но, как правило, это — только имидж, который ты себе формируешь. Имидж — это всего лишь дополнение к сути характера. Поэтому сказать, что благодаря эффектной внешности можно чего-то добиться, вряд ли можно. Я ставлю перед собой долгосрочные цели и работаю для их реализации.

Dinara: Какими качествами должна обладать современная женщина? Какие качества она должна воспитывать в детях?

Лора Суперфин: Современная женщина никому ничего не должна. Современные женщины разные: кому-то импонирует роль прекрасной домохозяйки, кому-то — успешной бизнес-леди. Это разные женщины, но они современницы. Зачастую они обладают разными качествами характера. Однако те качества, которые могут их объединять, это любовь и красота. Но это не должно быть, как долг. Это — аксиома.

Женщина, воспитывающая детей, должна растить их в любви, с любовью и для любви. Лично я воспитываю в своих детях лидерские качества. Но основные качества, которыми я хотела бы, чтобы обладали мои дети: человечность, доброта и целеустремленность. Ну, а вырастут, поживем — увидим.

Dinara: Насколько я понимаю, основным спонсором вашего творчества является муж. Готовы ли вы к тому, что в какой-то момент вам придется содержать мужа? Как вы относитесь к термину "сильная женщина"? Может ли быть счастлива сильная женщина?

Лора Суперфин: Я не думаю, что мне придется содержать мужа, так как он — целеустремленный и делает все для реализации своих планов и идей. Сильная женщина — это как вынужденная мера в наше время, к сожалению. Может ли она быть счастлива? Кому-то хорошо быть сильной, и кто-то не видит себя по-другому. Кому-то — плохо... Мы все разные. Но я думаю, что счастливой может быть только любимая и любящая женщина... Жизнью, второй половинкой, окружающим миром...

Fanni:В одном из клипов вы перепели песню группы "Фристайл". Как относятся к этому первые правообладатели песни? Почему именно эта песня попала в ваш репертуар?

Лора Суперфин: Песню "Не говори мне прощай" написали Анатолий Розанов и Сергей Кузнецов в 80-е. Я очень часто в детстве слушала ее и представляла море (не знаю, почему). Когда познакомилась с Ниной Кирсо, авторами этой песни, со всей замечательной группой "Фристайл", мы говорили об этой песне, и правообладатели дали мне право на исполнение и собственную интерпретацию этой композиции. И в клипе вы можете наблюдать ниточку из детства — море, легкий романтизм, дружба, любовь, летнее настроение.

ragneda_karpovna: К чему вы стремитесь в жизни? Есть ли у вас какая-то сверхзадача?

Лора Суперфин: Этот вопрос для меня как дежавю. В 11 классе моя учительница составляла анкеты, и из-за вопроса — "к чему вы стремитесь в жизни, какая у вас задача", я сдала анкету последней. Я хотела написать что-то вроде бизнес-плана на ближайшие 20 лет, написать те профессии, в которых я себя видела. Вариантов была масса. А ответила я простыми несколькими словами: "Я стремлюсь всегда быть счастливой". Я поставила три восклицательных знака и отдала анкету. А слово "счастье" — всеобъемлющее: сюда входит и семья, и карьера, и собственная реализация...

ragneda_karpovna: С чего началась ваша карьера в шоу-бизнесе?

Лора Суперфин:С песни, которую я посвятила своему супругу. На 16-летие дня рождения нашей семьи. Обратилась за помощью к своей подруге — режиссеру Лене Винярской. И мы сняли мою первую творческую видеоработу на песню "Я так ждала". Я помню, на нашем празднике присутствовал Дима Коляденко, и он со сцены сказал: "Боря, ну, что я тебе могу сказать. Вижу Лору и могу сказать тебе одно — ты попал!". Друзья рассмеялись...

Хотя на самом деле я не собиралась идти серьезно и профессионально этой стезей. Но когда друзья выложили клип на YouTube, он набрал 30 тысяч просмотров. Хотя никакой рекламы и пиара не было. И я серьезно задумалась над профессиональной карьерой певицы. Думала год. И спустя год я все-таки вышла на сцену, а спущусь с нее в глубокой старости... :)

ragneda_karpovna: Лора, кем вы мечтали стать в детстве?

Лора Суперфин: Конечно, артисткой. Я надевала мамины пеньюары, брала расческу, становилась перед зеркалом и пела песню "Айсберг" Аллы Борисовны Пугачевой.

Smilik: Знаете ли вы, что лежит у вас дома в холодильнике?

Лора Суперфин: Конечно. Я вообще готовлю. Вкусно. Много. Часто. Приглашаю в гости...

Sonita: Как относятся ваши близкие к вашим творческим экспериментам?

Лора Суперфин: Моим близким очень повезло: чтоб со мной жить, меня нужно очень сильно любить. Объясню — почему: я всегда что-то выдумываю, придумываю… Мои близкие становятся первыми критиками и заложниками экспериментов. Когда мы с мужем познакомились, мне было 15 лет, я влюбилась в него до одури и начала сильно писать стихи. Он был веселый парень: он мне анекдоты рассказывал, а я ему стихи читала, он — анекдоты, я — стихи...

Мои творческие эксперименты есть во всем: начиная от кулинарии, заканчивая внешними изменениями. Дети меня однажды не узнали: когда я уехала из дому на работу брюнеткой с волосами по пояс, а вернулась шатенкой под каре. И они не поняли — кто это, кричали: "Папа, какая-то тетя приехала!".

И когда я экспериментирую с музыкой (допустим, ищу аранжировку на новую композицию), включаю колонки на полную громкость. Так в экспериментах участвует не только семья, но и соседи. :) Но возражений не поступало — наверное, им тоже нравится.

Sonita: Есть ли у вас какая-то более приземленная специальность, чем певица или миссис? Как относитесь к профессии "светская львица"?

Лора Суперфин: Есть у меня приземленная профессия, самая что ни на есть, — адвокат. Я проработала в сфере юриспруденции около 20 лет. И я так устала от кабинетов и бумажного нормотворчества, хотя выпустила две книги, связанных с этой специальностью, что дала волю своим мечтам и желаниям. Но "светская львица" — это не профессия. Я вообще не люблю это словосочетание.

Prokop: Чем отличаются конкурсы мисс и миссис? Если есть такие различия? Что вас побудило принять участие в этом конкурсе? Не считаете ли вы, что подобные конкурсы отнимают у женщины то полезное время, которое она могла бы посвятить семье, детям, мужу? Понятно, почему идут на конкурс "мисс" — удачно выйти замуж. И как-то совершенно не понятно, зачем конкурсы для замужних женщин! Им что, дома нечего делать?

Лора Суперфин: Мисс — это для категории незамужних девушек и женщин. Миссис — это замужние женщины. В этом главное и единственное различие конкурсов.

Побудил меня принять участие в конкурсе мой авантюрный склад характера и интерес к жизни.

Не думаю, что подобные конкурсы отнимают у женщины полезное время, так как любой конкурс — это соревнование. И когда ты готовишься к любым соревнованиям, ты занимаешься самосовершенствованием, саморазвитием. А интересных мужчин всегда привлекает красота не только внешняя, но и внутренняя, наполненность женщины опытом. И дети будут счастливы лишь в том случае, если счастливы их родители. Поэтому я считаю, что такие поступки, как участие в конкурсах, прекрасно трансформируют отношения между супругами, выводят их на другой уровень — более высокий духовный и физический...

Что такое красота? Красота в моем понимании — это содержание внутреннего мира в гармонии и любви. И когда замужние женщины, конкурсантки принимают участие в таких конкурсах, они пропагандируют семейные ценности. Зачастую это люди, которые занимаются общественной деятельностью, имеют за плечами богатый опыт благотворительности. Мы обсуждали эти проекты — это очень интересный обмен опытом в благотворительной работе. Когда съезжаются благотворители из разных стран под эгидой конкурса, они обмениваются опытом, и этот опыт очень ценен и продуктивен. Поэтому конкурсы красоты для замужних женщин можно в полным правом считать площадкой для поддержания добра и красоты во всем мире, потому что там принимают участие сильные личности, которые многого достигли в этой жизни.

Tianna: Кто вы по образованию? Как попали на конкурс красоты? Спасибо.

Лора Суперфин: По образованию я юрист. Плюс — музыкальная школа.

Меня пригласили представлять Украину на конкурс красоты ООН организаторы. Я почувствовала, что мне импонируют основы и цели этого конкурса, и я приняла приглашение.

Tianna: Сейчас все поют: артисты, режиссеры, композиторы, продюсеры, телеведущие... Почему вы решили, что и вы должны этим заниматься?

Лора Суперфин: Скажу даже больше: все не только поют, все еще живут, дышат и кушают. Пение — это состояние души, невозможно человеку запретить петь, если этого требует его душа. Почему я решила этим заниматься? Потому что почувствовала. Для меня это достаточная мотивация.

Tianna: Почему ваша дебютная программа называется именно так — "Лететь"?

Лора Суперфин: Интересный вопрос. Свою жизнь я могу сравнить с полетом, с птицами. И есть одна птица, которая меня вдохновила, — это птица Феникс. Легенда об этой птице гласит, что она способна умирать и воскресать, и каждый раз она становилась все лучше и лучше. И я считаю, что человек на протяжении своей жизни умирает не раз. Поэтому я хочу, чтобы многие испытывали это беспрерывное действо — полет. И хочу 28 апреля в ивент-холле "Freedom" поделиться со всеми своей историей полета.

Valentyna: Як розшифровується Ваш творчий псевдонім? Чому саме він, і яке Ваше справжнє ім'я?

Лора Суперфин: Щиро дякую, Валентино, за запитання. Але я вимушена розвіяти цей міф: Суперфін — це не псевдонім, а прізвище. Моє справжнє ім'я — Суперфін Лариса Миколаївна.

Сьогодні була з вами в гостях на "Главреді". Дуже рада була тут бути, відповідати на ваші питання. Я була з вами щирою і справжньою. Дякую вам. І бажаю кожному бути щасливим, мати свою веселку в душі і мати натхнення літати у своїх мріях. Цілую і люблю.

Фото Александра Синицы