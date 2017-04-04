Шкляр объяснил, что нужно для появления украинских киношедевров

Украинский писатель Василий Шкляр заявил, что отечественное кино только становится на ноги, чтобы появились шедевры, надо снять сотни и сотни фильмов, а работа над экранизацией его романа "Залишенець. Чорний ворон" затянулась из-за поиска режиссера.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде", в частности, оценивая новые экранизации литературных произведений — "Століття Якова" Владимира Лиса и "Катерини" Тараса Шевченко.

В то же время литератор подчеркнул, что ему многое не нравится в этих кинолентах, но он приветствую их появление, "на почин — это неплохо".

"Поиски режиссера (ленты "Чорний ворон" — Ред.) не прекращаются — от Киева до Варшавы. У нас еще никто не снимал исторический фильм такого формата. Отсюда опасения, сомнения, предостережения", — отметил Шкляр.

По словам собеседника издания, промедление его радует тем, что "продюсеры хотят сделать действительно качественное кино".

Ранее Василий Шкляр говорил, что термин "высокая" литература придумали те, кто хотел бы оправдать аморфность художественного мышления яловыми медитациями. Ознакомиться с другими мнениями писателя можно здесь.